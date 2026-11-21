به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام در میراث‌فرهنگی فارس با حضور مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع.دستی استان فارس، معاونان و جمعی از مدیران و کارکنان این اداره‌کل امروز ۳۰ آبان ماه در اداره کل میراث فرهنگی فارس برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، در این مراسم با اشاره به جایگاه ماندگار شهدا در تاریخ و هویت این سرزمین، حضور پیکر مطهر شهید گمنام را یادآور پیوند عمیق میان میراث تاریخی و میراث معنوی ایران دانست و اظهار کرد: مجموعه میراث فرهنگی همواره رسالت صیانت از آثار و یادگارهای تاریخی را برعهده داشته است، اما امروز با میراثی مواجه هستیم که نه در موزه‌ها و نه در سنگ‌نوشته‌ها، بلکه در حافظه تاریخی و وجدان جمعی یک ملت جای دارد.

بهزاد مریدی، با تأکید بر اینکه شهدا بخشی از هویت و سرمایه معنوی جامعه هستند، افزود: فرهنگ ایثار و شهادت، میراثی زنده و ماندگار است که پاسداشت آن، مسئولیتی فراتر از یک مناسبت و آیین تشریفاتی به شمار می‌رود.

در ادامه، سردار سعید کوشکی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس، با اشاره به نقش تعیین‌کننده ایثار و فداکاری شهدا در حفظ استقلال و امنیت کشور، عزت امروز ایران را حاصل مجاهدت رزمندگانی دانست که با ایمان و اخلاص در برابر دشمنان ایستادگی کردند. وی همچنین بر ضرورت تداوم راه شهدا و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید کرد.

بخش دیگری از این مراسم به تجلیل از ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدای اداره‌کل میراث فرهنگی فارس اختصاص داشت.

سردار سید قاسم قاسمی، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران، در این بخش با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی، حمایت از نیروهای مسلح و همراهی با دولت تأکید کرد.

او همچنین با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات کارکنان، از پیگیری‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس در زمینه بهبود وضعیت حقوقی و رفاهی همکاران قدردانی کرد و ارتقای زیرساخت‌های اداری، به‌ویژه در شهرستان‌ها، را از موضوعات ضروری دانست.

این آیین با تجلیل از مقام ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا و تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت به پایان رسید؛ فرهنگی که همچون میراثی ارزشمند، مسئولیت انتقال آن به نسل‌های آینده بر عهده همگان است.

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