به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن شنبه ۳۰ آبان‌ماه اظهار کرد: آزمون مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند «ب» استان کرمانشاه با حضور ۴۶ نفر برگزار شد که هدف از آن، ارزیابی دانش تخصصی و آشنایی شرکت‌کنندگان با ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی است.

معاون گردشگری استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت آموزش و آگاهی از قوانین در صنعت گردشگری، افزود: دفاتر خدمات مسافرتی به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی ارتباط میان گردشگران و خدمات گردشگری، مسئولیت مهمی در ارائه خدمات استاندارد، شفاف و قابل اطمینان برعهده دارند و فعالیت صحیح آن‌ها مستلزم شناخت دقیق قوانین، دستورالعمل‌ها و تعهدات حرفه‌ای است.

او تصریح کرد: آشنایی با قوانین و مقررات، علاوه بر پیشگیری از تخلفات و بروز مشکلات حقوقی، موجب ارتقای کیفیت خدمات، افزایش اعتماد مسافران و صیانت از حقوق گردشگران می‌شود.

روشن ادامه داد: از این رو، مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی باید از دانش و صلاحیت حرفه‌ای لازم برای مدیریت و نظارت بر عملکرد این مجموعه‌ها برخوردار باشند.

او با اشاره به ضرورت برخورداری مدیران فنی آژانس‌های مسافرتی از مجوز و صلاحیت حرفه‌ای گفت: مدیر فنی نقش محوری در نظارت بر نحوه ارائه خدمات، رعایت ضوابط قانونی، تنظیم و اجرای قراردادها و اطمینان از صحت عملکرد دفتر خدمات مسافرتی دارد؛ بنابراین احراز صلاحیت تخصصی از طریق شرکت در دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط و دریافت مجوز قانونی، یک ضرورت حرفه‌ای و نظارتی است.

روشن ادامه داد: نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی و اطمینان از حضور مدیران فنی واجد شرایط، از مهم‌ترین ابزارهای ساماندهی این حوزه است و می‌تواند از فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی جلوگیری کرده و زمینه ارائه خدمات ایمن، باکیفیت و مسئولانه به مسافران را فراهم کند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: توسعه گردشگری تنها به معرفی جاذبه‌ها و افزایش تعداد گردشگران محدود نمی‌شود، بلکه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد عمومی نیز از ارکان اساسی این صنعت است. در همین راستا، برگزاری آزمون‌های تخصصی و تقویت دانش حرفه‌ای فعالان گردشگری، گامی مؤثر در مسیر ارتقای استانداردهای خدمات گردشگری و توسعه پایدار این حوزه در استان کرمانشاه به شمار می‌رود.

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