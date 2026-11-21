به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ویسی شنبه ۳۰ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای نظارت مستمر بر روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری و تسهیل فرآیند اجرای پروژه‌ها، ۱۵ بازدید نظارتی از طرح‌های گردشگری در شهرستان‌های کرمانشاه، کنگاور، صحنه، جوانرود و پاوه انجام شده است.

مسئول سرمایه‌گذاری میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه، افزود: در جریان این بازدیدها، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، میزان تحقق برنامه‌های اجرایی و جانمایی مناسب طرح‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه تسریع در روند اجرای طرح‌ها فراهم شود.

او با اشاره به اهمیت تعامل مستقیم با سرمایه‌گذاران تصریح کرد: در حاشیه این بازدیدها، دیدارهایی با سرمایه‌گذاران انجام شد و مسائل، مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

ویسی تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، شناسایی و پیگیری موانع اجرایی و نظارت بر روند پیشرفت طرح‌ها از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با تعامل و پیگیری مستمر، زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری استان و توسعه زیرساخت‌های این حوزه را فراهم کنیم.

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