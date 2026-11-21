به گزارش خبرنگار میراث آریا، داریوش نادری روز ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵، در اظهاراتی پیرامون وضعیت صنعت انگشترسازی، بر اهمیت بازشناسی هنر و اصالت در انگشترسازی زنجان تأکید کرد و اظهار کرد: این استان با تکیه بر توانمندی‌های هنرمندان بومی، اکنون به یکی از قطب‌های اصلی تولید زیورآلات و صنایع دستی فلزی در ایران تبدیل شده است.

معاون صنایع دستی استان زنجان، با اشاره به تنوع محصولات تولیدی این منطقه گفت: کارگاه‌های کوچک اما پرتوان در زنجان، با بهره‌گیری از دانش هنرمندان ماهر، طیف گسترده‌ای از محصولات را تولید می‌کنند. از طرح‌های اصیل و ماندگار «شیخ احمد» و «چهارچنگه» گرفته تا ظروف ظریف ملیله و جواهرات باارزش، همگی نشان‌دهنده عمق دانش فنی و هنری هنرمندان زنجانی است.

او گفت: بر اساس آمارهای موجود، رشد چشمگیر این صنعت در استان، خود را در حجم بالای تولید نشان می‌دهد؛ به طوری که سالانه حدود ۴ تن نقره در فرآیند تولید انواع زیورآلات و ظروف مصرفی به کار گرفته می‌شود. این میزان تولید، گویای پویایی و تقاضای بالای بازار برای محصولات ساخت زنجان است.

معاون صنایع دستی زنجان در ادامه افزود: این موج خلاقیت تنها به بازارهای داخلی محدود نمی‌شود. محصولات انگشترسازی زنجان اکنون با عبور از مرزهای جغرافیایی، در بازارهای بین‌المللی از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس نیز جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. همچنین در سطح کشور، شهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و کرمانشاه، از جمله اصلی‌ترین مقاصد توزیع و مصرف این محصولات هستند.

نادری بیان کرد: با اشاره به زیرساخت‌های انسانی این صنعت، خاطرنشان کرد که حضور بیش از ۵۰ هنرمند متخصص در زمینه تراش و حکاکی سنگ، از عوامل کلیدی است که زنجان را به قطب اصلی صنایع دستی فلزی در کشور تبدیل کرده است. این سرمایه انسانی، تضمین‌کننده تداوم کیفیت و اصالت هنر انگشترسازی در این استان تاریخی است.

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