به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا جلدی شنبه ۳۰ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، صیانت از حقوق مسافران و اطمینان از ارائه خدمات مطلوب به گردشگران، بازدیدهای نظارتی از تأسیسات گردشگری استان کرمانشاه به‌صورت مستمر در حال انجام است.

رئیس اداره نظارت و ارزیابی تأسیسات گردشگری استان کرمانشاه افزود: در این بازدیدها، وضعیت واحدهایی که برای تمدید پروانه بهره‌برداری، استانداردسازی تأسیسات و دریافت نرخ‌نامه اقدام کرده‌اند، مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار می‌گیرد.

او با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده در تأسیسات گردشگری تصریح کرد: نظارت بر نحوه فعالیت واحدها، کیفیت خدمات ارائه‌شده، رعایت نرخ‌های مصوب و فراهم بودن شرایط مناسب برای پذیرایی از گردشگران، از مهم‌ترین محورهای این بازدیدهاست.

جلدی تصریح کرد: این بازدیدها با حضور کارشناسان گردشگری استان و با هدف ارتقای سطح خدمات، افزایش رضایتمندی گردشگران و ساماندهی فعالیت تأسیسات گردشگری، به‌صورت مستمر تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

او در پایان تأکید کرد: نظارت هدفمند و مستمر بر تأسیسات گردشگری، علاوه بر تضمین حقوق گردشگران، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و تقویت جایگاه استان کرمانشاه به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری کشور را فراهم می‌کند.

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