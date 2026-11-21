به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن شنبه ۳۰ آبان‌ماه با اشاره به اهمیت آموزش گردشگری به کودکان اظهار کرد: این جشنواره با رویکرد توجه به مناطق کم‌برخوردار، در دبستان زینب کبری شهرک آریاشهر برگزار شد تا دانش‌آموزان در کنار تجربه یک برنامه فرهنگی و آموزشی شاد، با مفاهیم گردشگری و ظرفیت‌های ارزشمند استان خود آشنا شوند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه با برخورداری از آثار تاریخی متعدد، جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و آیین‌های بومی، از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است و آشنایی کودکان با این داشته‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی آگاه، علاقه‌مند و مسئولیت‌پذیر در قبال میراث‌فرهنگی و گردشگری استان باشد.

او با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری فرهنگی و آموزشی بر نسل جدید تصریح کرد: کودکان امروز، به‌ویژه نسل زد، گردشگران، فعالان و سفیران گردشگری آینده هستند؛ بنابراین باید از سنین پایین با اهمیت حفظ آثار تاریخی، شناخت هویت فرهنگی، معرفی جاذبه‌های گردشگری و احترام به میراث گذشتگان آشنا شوند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: انتخاب یک مدرسه در منطقه کم‌برخوردار برای برگزاری این رویداد، با هدف فراهم کردن فرصت برابر برای بهره‌مندی کودکان از آموزش‌های گردشگری و ایجاد زمینه آشنایی همه دانش‌آموزان با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان انجام شد.

او در پایان گفت: آموزش گردشگری به کودکان تنها معرفی جاذبه‌ها نیست، بلکه اقدامی زیربنایی برای تربیت نسل آینده، تقویت هویت بومی، توسعه فرهنگ میهمان‌نوازی و نهادینه کردن نگاه مسئولانه به میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست است.

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