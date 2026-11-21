به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی در دیدار با فرماندار شهرستان طارم روز ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان در حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان تمام مساعدت‌ها و همکاری‌های لازم را برای برگزاری ششمین جشنواره زیتون طارم انجام خواهد داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با تأکید بر ضرورت ایجاد موزه در شهرستان طارم افزود: راه‌اندازی موزه در این شهرستان از نیازهای مهم منطقه است و می‌تواند زمینه مناسبی برای حفظ آثار تاریخی، معرفی پیشینه فرهنگی و نمایش کشفیات باستان‌شناسی فراهم کند.

او گفت: همچنین ۲۶ رشته صنایع‌دستی در شهرستان طارم فعال است که نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند این منطقه در حوزه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی است.

محمود عباسی، نیز در این جلسه با تأکید بر حمایت از برنامه‌های توسعه گردشگری و حفاظت از میراث‌فرهنگی گفت: شهرستان طارم از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری برخوردار است و راه‌اندازی موزه می‌تواند نقش مهمی در معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی منطقه و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرستان داشته باشد.

فرماندار شهرستان طارم ضمن درخواست همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برای برگزاری ششمین جشنواره زیتون طارم افزود: کشفیات آثار تاریخی استان زنجان باید در موزه‌ای مناسب به نمایش گذاشته شوند تا ضمن حفظ این آثار، زمینه آشنایی مردم با تاریخ و تمدن منطقه فراهم شود.

او با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تصریح کرد: مجموعه فرمانداری از برنامه‌های مرتبط با توسعه گردشگری و حفظ و معرفی میراث‌فرهنگی شهرستان حمایت می‌کند و با تکمیل زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران، گردشگری می‌تواند به یکی از محورهای اصلی اشتغال‌زایی و درآمدزایی منطقه تبدیل شود.

علی اکبر شرفی، نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری طارم گفت: این شهرستان از ظرفیت‌های قابل‌توجه گردشگری فرهنگی و طبیعی برخوردار است که باید بیش از گذشته معرفی و مورد توجه قرار گیرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان زنجان با اشاره به زیرساخت‌های گردشگری شهرستان طارم بیان کرد: در حال حاضر این شهرستان دارای ۴ خانه مسافر، ۴ مجتمع گردشگری، ۳ سفره‌خانه سنتی، ۲ پذیرایی بین‌راهی منفرد، ۲ تأسیسات اقامتی و پذیرایی در مجتمع‌های بین‌راهی و ۹ اقامتگاه بوم‌گردی است که مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری منطقه داشته باشد.

محمدرضا محمدپور، نیز با اشاره به ضرورت ساماندهی و حفاظت از آثار تاریخی شهرستان طارم اظهار کرد: تعیین وضعیت مالکیت عرصه‌ها و بخش‌های مختلف آثار تاریخی از موضوعات مهمی است که باید پیگیری شود تا امکان برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر برای حفاظت از این آثار فراهم شود. او با بیان اینکه شهرستان طارم دارای ۶۳ اثر تاریخی غیرمنقول، ۱۱ اثر طبیعی، ۵ اثر ناملموس و یک اثر منقول ثبت‌شده است.

معاون میراث‌فرهنگی استان زنجان افزود: آثار تاریخی و کشفیات به‌دست‌آمده از این شهرستان باید در موزه‌ای در طارم به نمایش گذاشته شوند تا مردم منطقه و گردشگران با پیشینه تاریخی و فرهنگی این سرزمین بیشتر آشنا شوند.

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