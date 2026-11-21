به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی بررسی و برنامه‌ریزی تشکیل و استقرار مراکز ملی سنجش صلاحیت حرفه‌ای در حوزه‌های ماموریتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همت اداره‌کل توسعه منابع انسانی، صبح امروز شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران و نمایندگان بخش‌های تخصصی و دستگاه‌های مرتبط در سالن نوروز این وزارتخانه برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی الزامات، ظرفیت‌ها و سازوکارهای اجرایی استقرار مراکز ملی سنجش صلاحیت حرفه‌ای در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل شد و زمینه‌های لازم برای پیشبرد این طرح با مشارکت بخش‌های تخصصی و نهادهای ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، مدیران‌کل و نمایندگان سه حوزه تخصصی وزارتخانه، سرپرست و جمعی از مدیران مرکز راصد و نماینده سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور حضور داشتند و ابعاد مختلف اجرایی و تخصصی تشکیل این مراکز را بررسی کردند.

محور اصلی مباحث مطرح‌شده در این نشست، شناسایی الزامات و تعیین سازوکارهای عملیاتی برای شکل‌گیری مراکز ملی سنجش صلاحیت حرفه‌ای و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای استقرار آن‌ها در ساختار تخصصی وزارتخانه بود.

در جریان این نشست، بر ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی به‌منظور پیگیری منسجم موضوع، تعیین چارچوب همکاری میان بخش‌های مرتبط و ایجاد هماهنگی موثر بین‌بخشی تاکید شد. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، تجارب اجرایی و دانش انباشته دستگاه‌های مرتبط، از جمله الزامات پیشبرد این طرح عنوان شد.

حاضران همچنین بر اهمیت هم‌افزایی میان حوزه‌های تخصصی وزارتخانه و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در بررسی و طراحی سازوکارهای اجرایی تاکید کردند تا زمینه لازم برای پیشبرد هماهنگ فرایند تشکیل و استقرار این مراکز فراهم شود.

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