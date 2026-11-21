به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجموعه تاریخی‌فرهنگی تاق‌بستان، یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان کرمانشاه، در روزهای پاییزی با ترکیبی چشم‌نواز از آثار تاریخی و زیبایی‌های طبیعی، آماده استقبال و میزبانی از گردشگران و مسافران است.

در این فصل، هم‌نشینی شکوه سنگ‌نگاره‌ها و طاق‌های تاریخی ساسانی با رنگ‌های گرم پاییزی درختان و فضای طبیعی محوطه، جلوه‌ای متفاوت و تماشایی به این مجموعه بخشیده و تاق‌بستان را به یکی از مقصدهای جذاب گردشگری در کرمانشاه تبدیل کرده است.

تاق‌بستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین یادگارهای تاریخی ایران‌زمین، علاوه بر برخورداری از ارزش‌های برجسته تاریخی و فرهنگی، به واسطه چشم‌انداز طبیعی و فضای دل‌انگیز خود، ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگران در فصل پاییز دارد.

آمادگی برای میزبانی شایسته از گردشگران، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی مجموعه و فراهم کردن زمینه بازدید مطلوب مسافران، از جمله موضوعات مورد توجه در مدیریت و ساماندهی این مجموعه تاریخی‌فرهنگی است.

بی‌تردید، تاق‌بستان در روزهای پاییزی فرصتی ارزشمند برای تجربه هم‌زمان تاریخ، طبیعت و زیبایی‌های فرهنگی کرمانشاه فراهم می‌کند و می‌تواند خاطره‌ای ماندگار از سفر به این دیار برای گردشگران رقم بزند.

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