به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیف‌الله رنجبر عصر شنبه ۳۰ آبان‌ماه اظهار کرد: منطقه فرهنگی و تاریخی اورامانات به واسطه برخورداری از هویت غنی تاریخی، معماری پلکانی روستاها، فرهنگ اصیل و آداب و رسوم ریشه‌دار مردمانش، یکی از ارزشمندترین مقاصد گردشگری کشور به شمار می‌رود که ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان در فهرست میراث جهانی یونسکو، جایگاه و اهمیت بین‌المللی این منطقه را بیش از پیش برجسته کرده است.

مدیر پایگاه منظر فرهنگی اورامانات افزود: شهرت جهانی اورامانات تنها به آثار تاریخی و معماری خاص آن محدود نمی‌شود، بلکه پیوند عمیق انسان با طبیعت، شیوه‌های سنتی زندگی، نظام کشاورزی بومی و هماهنگی سکونتگاه‌های انسانی با محیط طبیعی، مجموعه‌ای کم‌نظیر از ارزش‌های فرهنگی و طبیعی را در این منطقه شکل داده است.

او با اشاره به زیبایی‌های طبیعت این منطقه در فصل پاییز گفت: پاییز در اورامانات جلوه‌ای متفاوت و تماشایی دارد؛ طبیعت بکر، جنگل‌های بلوط، باغات گسترده و چشم‌اندازهای رنگارنگ کوهستانی، فضایی دل‌انگیز برای حضور گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی فراهم می‌کند.

رنجبر ادامه داد: باغات سنتی و کمتر دست‌خورده اورامانات که حاصل سال‌ها تعامل هوشمندانه جوامع محلی با طبیعت هستند، در کنار رودخانه‌ها، چشمه‌ها و روستاهای تاریخی، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند تجربه‌ای متفاوت و خاطره‌انگیز از سفر پاییزی را برای گردشگران رقم بزنند.

او تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌های گردشگری اورامانات در فصل‌های مختلف سال، به‌ویژه پاییز، می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری پایدار، رونق اقتصادی جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای ساکنان منطقه داشته باشد.

مدیر پایگاه فرهنگی اورامانات در پایان از گردشگران داخلی و خارجی دعوت کرد با سفر به این منطقه، ضمن بهره‌مندی از زیبایی‌های طبیعی و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی آن، با فرهنگ اصیل مردم اورامانات بیشتر آشنا شوند و در حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و اصالت این منظر جهانی مشارکت داشته باشند.

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