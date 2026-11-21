به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صابر رهنما شنبه ۳۰ آبان‌ماه اظهار کرد: در پی انجام اقدامات نظارتی و شناسایی تخلف در محدوده قلعه تاریخی دزبر هرسین، با افرادی که اقدام به دیوارکشی و تعرض به حریم این اثر تاریخی کرده بودند، برخورد قانونی صورت گرفت و اقدامات لازم برای رفع تصرف و جلوگیری از تداوم تخلف انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان هرسین با تأکید بر اینکه حفاظت از آثار تاریخی و حریم آن‌ها از مهم‌ترین وظایف مجموعه میراث‌فرهنگی است، افزود: آثار تاریخی بخشی از هویت، اصالت و شناسنامه فرهنگی هر منطقه هستند و هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در محدوده این آثار می‌تواند به اصالت تاریخی و ارزش‌های فرهنگی آن‌ها آسیب وارد کند.

او با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر آثار و محوطه‌های تاریخی تصریح کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی نیازمند پایش مستمر، شناسایی به‌موقع تخلفات و برخورد قاطع و قانونی با متجاوزان به حریم آثار تاریخی است و در این مسیر با هیچ‌گونه اقدام غیرمجاز و خارج از ضوابط قانونی مماشات نخواهد شد.

رهنما تصریح کرد: حفاظت از میراث تاریخی تنها وظیفه دستگاه‌های متولی نیست، بلکه مشارکت و حساسیت مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز نقش مهمی در جلوگیری از تخریب و تعرض به این سرمایه‌های ارزشمند دارد.

او در پایان تأکید کرد: نظارت بر آثار و محوطه‌های تاریخی شهرستان هرسین با جدیت ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد اقدامات غیرقانونی، هویت تاریخی و فرهنگی این شهرستان را با تهدید مواجه کند.

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