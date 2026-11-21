به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی عصر شنبه ۳۰ آبان‌ماه اظهار کرد: نمایشگاه روزبازار صنایع‌دستی کرمانشاه به‌صورت هفتگی و با حضور هنرمندان و صنعتگران رشته‌های مختلف صنایع‌دستی استان، در هتل بوتیک آریانا (خانه تاریخی خواجه باروخ) برگزار می‌شود و این رویداد تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: در این نمایشگاه، هنرمندان رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی آثار و تولیدات خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند تا ضمن معرفی تنوع و اصالت هنرهای بومی کرمانشاه، زمینه ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مخاطبان و عرضه محصولات بدون واسطه فراهم شود.

او با تأکید بر اهمیت حمایت از هنرمندان و توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی، تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر ایجاد فرصت مناسب برای بازاریابی و فروش آثار، به افزایش دیده‌شدن هنرهای سنتی، معرفی رشته‌های کمتر شناخته‌شده و ترغیب نسل جوان به آشنایی و ورود به حوزه صنایع‌دستی کمک می‌کند.

کوگانی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های ارزشمند این نمایشگاه، برگزاری آن در فضای تاریخی خانه قاجاری خواجه باروخ است؛ بنایی ارزشمند که امروز با کاربری هتل بوتیک آریانا، میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری است. حضور هنرمندان صنایع‌دستی در چنین فضایی، فرصتی برای پیوند میان میراث ملموس و ناملموس و معرفی هم‌زمان جاذبه‌های تاریخی و هنری کرمانشاه فراهم می‌کند.

او تصریح کرد: توسعه بازارهای عرضه صنایع‌دستی و ایجاد فضاهای دائمی و مستمر برای معرفی تولیدات هنرمندان، از ضرورت‌های حمایت از این حوزه است و تلاش می‌کنیم با برگزاری رویدادهایی از این دست، زمینه رونق کسب‌وکارهای خرد، تقویت اقتصاد هنرمندان و افزایش حضور صنایع‌دستی در چرخه گردشگری استان را فراهم کنیم.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان، گردشگران و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی دعوت کرد با حضور در نمایشگاه روزبازار صنایع‌دستی هتل بوتیک آریانا، ضمن آشنایی با آثار هنرمندان استان، از تولیدات بومی و هنر دست صنعتگران کرمانشاهی حمایت کنند.

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