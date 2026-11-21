به گزارش میراث آریا، کتاب پژوهشی و استراتژیک «ژئوپلیتیک گردشگری و امنیت ملی» که در هفت فصل تدوین شده است، با نگاهی عمیق به تقاطع حوزه‌های سیاست، جغرافیا و مدیریت، به بررسی نقش گردشگری به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی قدرت ملی و امنیت ملی می‌پردازد.

نویسندگان در این کتاب، از مفاهیم و مبانی نظری ژئوپلیتیک گردشگری آغاز کرده و با تحلیل تاریخ تحول آن در جهان، به بررسی نقش حیاتی گردشگری در دوران جنگ، مدیریت بحران و فرآیندهای بازسازی پس از منازعات می‌پردازند.



به گفته مهران خلجی امیرحسینی، یکی از بخش‌های کلیدی کتاب، واکاوی چالش‌ها و الزامات حکمرانی ژئوپلیتیک در ایران و ارائه راهبردها و چشم‌اندازهای آینده برای توسعه پایدار است.

این کتاب که شامل مطالعات موردی و درس‌آموخته‌های جهانی برای کاربرد در ایران است، هم‌اکنون از طریق انتشارات جهاد دانشگاهی در دسترس پژوهشگران، سیاست‌گذاران و علاقه‌مندان قرار گرفته است.

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