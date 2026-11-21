به گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست تخصصی که امروز ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در سالن جلسات پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد، مسئولان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با هدف نهایی‌سازی پرونده ثبت جهانی روستای درسجین، به بررسی دقیق مسیرهای پیش‌رو پرداختند. این نشست با ریاست رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ابهر و حضور کارشناس معاونت گردشگری اداره کل استان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاون فرماندار ابهر و سایر مدیران و کارشناسان ادارات ذی‌ربط برگزار شد، روند پیگیری مصوبات پیشین مورد بازبینی قرار گرفت. محور اصلی گفتگوها، شناسایی دقیق چالش‌های فنی و اداری بود که مانع از تکمیل پرونده ثبت جهانی این روستای تاریخی شده است.

رضا میرزایی‌پور، با اشاره به اهمیت این نشست اظهار کرد: روستای درسجین به دلیل دارا بودن بافت تاریخی منحصربه‌فرد و ارزش‌های فرهنگی بی‌بدیل، شایستگی لازم برای حضور در فهرست میراث جهانی را دارد. وی تأکید کرد که رفع موانع موجود، نیازمند همکاری نزدیک میان ادارات مختلف و حمایت‌های ویژه استانی و دولتی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ابهر افزود: در جریان این نشست، راهکارهای عملیاتی برای رفع چالش‌های موجود تدوین و برنامه‌ریزی شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری و میراثی، فرآیند ثبت جهانی این منطقه با سرعت بیشتری پیش برود.

او گفت: دستیابی به این هدف، نه تنها جایگاه تاریخی درسجین را در سطح بین‌المللی تثبیت می‌کند، بلکه فرصت‌های بی‌شماری را در زمینه توسعه گردشگری پایدار برای شهرستان ابهر فراهم خواهد آورد.

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