به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیدمیکائیل موسوی روز ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: کارشناسان معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی استان به‌همراه رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ماهنشان، از تأسیسات ساختمانی متقاضیان دریافت پروانه بهره‌برداری گردشگری بازدید کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: هدف از این بازدیدهای تخصصی، بررسی دقیق وضعیت بناها، امکانات و زیرساخت‌های موجود است تا پس از ارزیابی‌های کارشناسی، پرونده متقاضیان جهت طرح در کمیته فنی گردشگری آماده شود. در این فرآیند، مواردی همچون ظرفیت مکان، تناسب کاربری، ایمنی، امکانات رفاهی و اقامتی، دسترسی‌ها و میزان انطباق تأسیسات با ضوابط اجرایی به‌دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی شهرستان ماهنشان، ادامه داد: توسعه تأسیسات گردشگری در این منطقه می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران، رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در سطح محلی کمک کند.

موسوی همچنین با اشاره به انجام بازدیدهای نظارتی از تأسیسات موجود در ماهنشان، گفت: در این بازدیدها، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، کیفیت خدمات ارائه‌شده، ثبت الکترونیکی درخواست نرخ‌نامه و رعایت نرخ‌های مصوب بررسی می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات گردشگران در سامانه «جانا»، تصریح کرد: بهره‌برداران تأسیسات گردشگری موظف‌اند اطلاعات ورود و اقامت مسافران را به‌صورت منظم در این سامانه ثبت کنند؛ چراکه این آمار برای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و ارزیابی دقیق وضعیت گردشگری استان نقش کلیدی دارد.

موسوی با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات، افزود: در جریان بازدیدها، راهنمایی‌های لازم درباره رعایت حقوق مسافران، بهداشت محیط و ارتقای سطح خدمات اقامتی به مدیران و بهره‌برداران ارائه می‌شود.

او همچنین استفاده از فناوری‌های نوین را از ضرورت‌های توسعه صنعت گردشگری دانست و اظهار کرد: بهره‌برداران باید از ظرفیت هوش مصنوعی برای بهبود خدمات، معرفی جاذبه‌ها، پاسخ‌گویی به مسافران و مدیریت هوشمند اطلاعات استفاده کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری در کنار حفظ هویت بومی و فرهنگی، رضایت گردشگران را افزایش می‌دهد. اداره‌کل میراث فرهنگی نیز حمایت از سرمایه‌گذاران و نظارت، آموزش و راهنمایی فعالان این حوزه را ادامه خواهد داد.

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