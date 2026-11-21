به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مجتبی امیرحسینی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه آزمون گردشگری کفت: در ادامه سلسله اقدامات تخصصی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد، صبح جمعه بیست‌ونهم آبان‌ماه، آزمون جامع دوره‌های تخصصی گردشگری و مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری با حضور ۷ شرکت‌کننده واجد شرایط همزمان با سراسر کشوردر سالن جلسات این اداره کل برگزار شد

وی بیان کرد: این آزمون که به عنوان یک مرحله کلیدی در چرخه آموزشی و صدور مجوزهای تخصصی محسوب می‌شود، ارزیابی دقیق دانش‌پذیران دوره‌های آموزشی را هدف قرار داده بود تا اطمینان حاصل شود که مدیران آینده تأسیسات گردشگری استان از استانداردها و مهارت‌های لازم برخوردار هستند

سید مجتبی امیرحسینی، پیرامون برگزاری این آزمون تخصصی اظهار داشت: توسعه پایدار گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد محقق نخواهد شد مگر آنکه نگاهی علمی، اصولی و حرفه‌ای به مقوله مدیریت تأسیسات و خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران داشته باشیم برگزاری این دوره‌ها و آزمون‌های جامع، در واقع سرمایه‌گذاری مطمئنی برای ارتقای کیفیت هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر زیرساخت‌های گردشگری استان است که به صورت مستقیم با رضایت‌مندی گردشگران ارتباط دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد، تأکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان با تمام توان از نیروهای متخصص، جوانان جویای نام و فعالان این عرصه که با گذراندن دوره‌های تخصصی قصد ورود حرفه‌ای به بازار کار را دارند، حمایت می‌کند و تلاش داریم با نظارت دقیق بر فرآیندهای آموزشی، بالاترین استانداردها را در ارائه خدمات گردشگری به اجرا بگذاریم.

او با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن صدها جاذبه طبیعی، تاریخی و فرهنگی بی‌نظیر از جمله آبشارها، چشمه‌ها، جنگل‌های بلوط و روستاهای هدف گردشگری، سالانه میزبان صدها هزار گردشگر داخلی و خارجی است بیان کرد: با توجه به رشد روزافزون سفرهای منطقه‌ای و نیاز مسافران به دریافت خدمات باکیفیت و استاندارد، تربیت مدیران کارآزموده و حرفه‌ای برای اداره تأسیسات گردشگری از اهمیت استراتژیکی برخوردار است.

امیر حسینی در پایان گفت: شرکت‌کنندگان در این آزمون پس از طی کردن ساعات آموزشی مصوب و کسب نمرات قبولی، موفق به دریافت گواهینامه‌های معتبر تخصصی خواهند شد تا به عنوان بازوان اجرایی صنعت گردشگری در اقصی نقاط استان کهگیلویه و بویراحمد مشغول به فعالیت شده و رونق بیش از پیش این صنعت ارزش‌آفرین را رقم بزنند.

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