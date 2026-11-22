علیرضا تابش، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا)، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تأکید بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های گردشگری مجتمع توریستی آبادگران گلوگاه گفت: رویکرد ما در توسعه این مجموعه، صرفاً محدود به ایجاد و گسترش فضاهای اقامتی نیست، بلکه به دنبال شکل‌دهی به یک مقصد متنوع گردشگری با محوریت طبیعت‌گردی، ورزش، سلامت و تفریحات خانوادگی هستیم.

وی افزود: گلوگاه از ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی ارزشمندی برخوردار است و مجتمع آبادگران می‌تواند با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، به یکی از کانون‌های مهم گردشگری در شرق مازندران تبدیل شود. تحقق این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاران تخصصی، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه مشارکت فعال جامعه محلی است.

تابش با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ورزشی و تفریحات خانوادگی اظهار کرد: ایجاد و توسعه امکاناتی همچون سوارکاری، دوچرخه‌سواری، تنیس، ورزش‌های همگانی و مسیرهای پیاده‌روی و طبیعت‌گردی از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در کنار خدمات اقامتی مجموعه دنبال شود. این امکانات ضمن افزایش تنوع خدمات، امکان حضور گروه‌های مختلف گردشگران و خانواده‌ها را فراهم می‌کند.

مدیرعامل هگتا با تأکید بر اهمیت همکاری مدیریت محلی در تسریع روند توسعه آبادگران بیان کرد: برای تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، باید موانع زیرساختی و دسترسی مجموعه برطرف شود. بهسازی راه دسترسی، تأمین روشنایی مسیر، ایجاد پیاده‌راه و مسیر دوچرخه‌سواری و همچنین سامان‌دهی دسترسی مناسب به ساحل خلیج میانکاله از جمله موضوعاتی است که با همراهی مسئولان محلی می‌توان برای تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان طرح‌های توسعه‌ای منطقه و ظرفیت‌های گردشگری آبادگران ادامه داد: برنامه احداث پنج‌هزار واحد مسکونی در مجاورت این مجتمع که با مشارکت و پیگیری سازمان ملی زمین و مسکن و سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود، مستقل از برنامه‌های توسعه‌ای هگتا برای آبادگران است؛ با این حال، هم‌جواری این طرح با مجموعه می‌تواند فرصت مناسبی برای بهره‌مندی ساکنان از خدمات گردشگری، تفریحی و ورزشی فراهم کند و به رونق اقتصادی منطقه نیز کمک کند.

تابش همچنین با اشاره به اهمیت توسعه متوازن زیرساخت‌های شهری گفت: موضوعاتی مانند آسفالت معابر، جابه‌جایی تیرهای برق مزاحم و احداث دیواره حفاظتی رودخانه، در کنار بهبود مسیرهای دسترسی و خدمات شهری، از جمله نیازهایی هستند که رسیدگی به آن‌ها می‌تواند هم کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد و هم تجربه مطلوب‌تری برای گردشگران رقم بزند.

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره هگتا با تأکید بر جایگاه مردم گلوگاه در فرآیند توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که جامعه محلی نباید صرفاً در جایگاه میزبان گردشگران قرار بگیرد، بلکه مردم منطقه باید در زنجیره ارزش گردشگری نقش فعال داشته باشند و از نخستین بهره‌مندان اقتصادی و اجتماعی توسعه باشند.

وی افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت کسب‌وکارهای محلی، استفاده از ظرفیت فعالان بومی در ارائه خدمات گردشگری و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی مردم منطقه از امکانات ورزشی، تفریحی و رفاهی، از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه توسعه آبادگران مورد توجه قرار گیرد. هدف این است که رونق گردشگری به بهبود کیفیت زندگی مردم گلوگاه نیز منجر شود.

تابش در پایان با اشاره به توافق انجام‌شده در نشست با فرماندار و رئیس شورای شهر گلوگاه گفت: مقرر شد پس از بازدید میدانی از مجتمع آبادگران با حضور نمایندگان هگتا، مدیریت محلی و مدیرعامل مجموعه، ظرفیت‌ها، نیازهای زیرساختی و اولویت‌های اجرایی بررسی و بر اساس نتایج آن، برنامه اقدام مشترکی تدوین شود.

وی تأکید کرد: توسعه آبادگران را با رویکرد پیوند گردشگری طبیعی، ورزشی و تفریحی با اقتصاد محلی دنبال می‌کنیم و امیدواریم این مجموعه با تکمیل زیرساخت‌ها و مشارکت مردم منطقه، نقش مؤثرتری در تقویت جایگاه گردشگری گلوگاه، ایجاد اشتغال و افزایش رونق اقتصادی شرق مازندران ایفا کند.

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