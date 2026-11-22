به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمهدی موسوی اجاق اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی بانوان فعال صنایع‌دستی جزیره قشم، سومین کارگاه تخصصی با محوریت اصلاح طراحی و بسته‌بندی محصولات صنایع‌دستی برگزار شد.



معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اهمیت طراحی و بسته‌بندی در معرفی و عرضه محصولات بومی افزود: کیفیت تولید، طراحی متناسب با نیاز بازار و بسته‌بندی مناسب از عوامل مؤثر در افزایش جذابیت محصولات صنایع‌دستی و تقویت قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان در بازارهای فروش است.



او ادامه داد: در این دوره آموزشی، موضوعاتی مرتبط با بهبود طراحی محصولات، تناسب بسته‌بندی با ویژگی‌های صنایع‌دستی بومی و ضرورت توجه به سلیقه و نیاز مشتریان مورد توجه قرار گرفت تا بانوان تولیدکننده بتوانند با بهره‌گیری از آموخته‌های این دوره، محصولات خود را با کیفیت و شیوه ارائه مناسب‌تری به بازار عرضه کنند.



موسوی اجاق با تأکید بر نقش بانوان در حفظ و توسعه هنرهای سنتی جزیره تصریح کرد: توانمندسازی فعالان صنایع‌دستی از طریق آموزش‌های کاربردی و تخصصی، یکی از محورهای برنامه‌ریزی برای تقویت ظرفیت‌های اقتصادی جامعه محلی و حمایت از کسب‌وکارهای بومی است.



معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم همچنین با اشاره به تداوم این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: این کارگاه در ادامه سلسله دوره‌های آموزشی ویژه بانوان صنایع‌دستی برگزار شده و تلاش می‌شود با ارائه آموزش‌های متناسب با نیاز تولیدکنندگان، زمینه ارتقای کیفیت محصولات، توسعه بازار فروش و افزایش فرصت‌های اقتصادی برای فعالان این حوزه فراهم شود.



سومین کارگاه آموزشی اصلاح طراحی و بسته‌بندی صنایع‌دستی به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

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