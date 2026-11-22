به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مهدی موسوی اجاق اظهار کرد: عملیات ساماندهی فاز نخست محوطه گردشگری جاده درحصار روستای جهانی سهیلی با هدف بهبود زیرساخت‌های گردشگری، تسهیل تردد و دسترسی گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات اطلاع‌رسانی در این مقصد گردشگری آغاز شده است.



معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در چارچوب این طرح، ساخت تابلوهای جهت‌نمای گردشگری در دستور کار قرار گرفته است تا گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری مسیرهای دسترسی و جاذبه‌های گردشگری محدوده روستای سهیلی را شناسایی کنند.



او با اشاره به اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این عملیات بیان کرد: برای اجرای فاز نخست این طرح، اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اختصاص یافته است.



موسوی اجاق با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در روستاهای دارای ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی گفت: روستای جهانی سهیلی به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی، جنگل‌های دریایی حرا، فرهنگ بومی و فعالیت‌های گردشگری دریامحور، از مقاصد مهم گردشگری جزیره قشم به شمار می‌رود و ساماندهی فضاهای گردشگری آن می‌تواند به ارتقای تجربه بازدید گردشگران کمک کند.



او خاطرنشان کرد: بهبود زیرساخت‌های راهنمایی و اطلاع‌رسانی، از اقدامات ضروری برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و معرفی بهتر ظرفیت‌های محلی است و اجرای این طرح در همین راستا دنبال می‌شود.

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