به گزارش خبرنگار میراث آریا، سردار سید قاسم قاسمی روز شنبه 30 آبان ماه 1405 در جریان سفر به شیراز با خانواده‌های سرلشکر پاسدار شهید حاج احمد جعفری و سرتیپ دوم پاسدار شهید ابراهیم مرتضوی‌نسب دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها که با حضور مدیرکل و جمعی از مدیران اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس برگزار شد، مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران ضمن ابلاغ سلام وزیر میراث‌فرهنگی، از مقام والای شهدا و صبر، ایثار و فداکاری خانواده‌های آنان تجلیل کرد.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران با اشاره به سادگی، صفا و روحیه معنوی خانواده‌های شهدا، اظهار کرد: هر بار که در جمع خانواده‌های شهدا حضور پیدا می‌کنم، سادگی، آرامش و صمیمیت آنان، خاطرات روحیه خالصانه و زندگی بی‌آلایش رزمندگان در دوران دفاع مقدس را زنده می‌کند.

سردار قاسمی با تأکید بر جایگاه خانواده‌های شهدا در تقویت روحیه مدافعان میهن افزود: خانواده‌های شهدا از پشتوانه‌های اصلی معنوی کشور هستند و دعای صادقانه و بی‌ریای آنان، به فرزندان و مدافعان ایران در سنگرهای دفاعی، ایمان، آرامش و قدرت ایستادگی می‌بخشد.

او با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت‌های لبنان و یمن در برابر تهدیدات و فشارهای خارجی، خاطرنشان کرد: آنچه به انسان‌ها قدرت ایستادگی در برابر دشواری‌ها می‌بخشد، تنها امکانات و تجهیزات نیست، بلکه ایمان، اراده و اعتقاد راسخ است.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران تصریح کرد: ملت ایران اهل جنگ و تجاوز نیست، اما در برابر هرگونه تهدید و تعرض به حریم کشور، با تکیه بر میراث ارزشمند شهدا و اراده استوار خود از استقلال و امنیت میهن دفاع خواهد کرد.

سردار قاسمی در دیدار با خانواده سرلشکر پاسدار شهید حاج احمد جعفری، ضمن تجلیل از خدمات علمی، تخصصی و ارزشمند این شهید در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان، یاد و نام وی را بخشی ماندگار از تاریخ ایثار و فداکاری کشور دانست.

او تأکید کرد: خدمات و مجاهدت‌های شهید حاج احمد جعفری هرگز از یادها نخواهد رفت و جایگاه والای این شهید در تاریخ پرافتخار دفاع از میهن، همواره مایه افتخار و مباهات خواهد بود.

در دیدار با خانواده سرتیپ دوم پاسدار شهید ابراهیم مرتضوی‌نسب نیز مشاور وزیر میراث‌فرهنگی در امور ایثارگران با تجلیل از فداکاری‌های این شهید، نقش خانواده‌های ایثارگران را در حفظ آرامش و امنیت جامعه بی‌بدیل توصیف کرد.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران با بیان اینکه دعای خانواده‌های شهدا همواره همراه و پشتیبان مدافعان کشور است، بیان کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه حاصل فداکاری انسان‌هایی است که با ایمان و ازخودگذشتگی، مسئولیت دفاع از میهن را بر عهده گرفتند و خانواده‌های آنان نیز با صبر و همراهی، سهم بزرگی در این مسیر ایفا کردند.

در ادامه این دیدار، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهید ابراهیم مرتضوی‌نسب، خوش‌خلقی و حفظ آرامش در شرایط دشوار را از جلوه‌های برجسته ایمان و روحیه ایثارگری دانست.

بهزاد مریدی افزود: بر اساس خاطرات خانواده و همرزمان شهید مرتضوی‌نسب، خوش‌خلقی، گشاده‌رویی و برخورداری از روحیه‌ای آرام از ویژگی‌های شاخص شخصیتی ایشان بود؛ ویژگی‌هایی که نشان می‌دهد مدیریت دشواری‌ها و مسئولیت‌های سنگین، نیازمند برخورداری از آرامش درونی و روحیه‌ای استوار است.

مریدی با تأکید بر پیوند مستقیم امنیت و آرامش اجتماعی با فداکاری ایثارگران خاطرنشان کرد: آرامش شهرها و جامعه مرهون تلاش و ازخودگذشتگی انسان‌هایی است که برای صیانت از امنیت و آسایش مردم، از ارزشمندترین دارایی خود گذشتند.

این دیدارها در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از خدمات و مجاهدت‌های مدافعان میهن برگزار شد.

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