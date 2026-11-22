به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مهدی موسوی اجاق، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان، از برگزاری میز خدمت صنایع‌دستی با همکاری بسیج جامعه زنان قشم خبر داد و گفت: این برنامه با هدف فراهم کردن زمینه ارتباط مستقیم فعالان صنایع‌دستی با مسئولان و پیگیری مسائل و درخواست‌های این حوزه برگزار می‌شود.



او افزود: این میز خدمت روز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸:۳۰ صبح در شهر قشم، بلوار شهید رجایی، مصلی امام علی(ع) برپا خواهد شد.



موسوی اجاق با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: برگزاری میزهای خدمت فرصتی برای طرح مسائل، دریافت درخواست‌ها و آشنایی نزدیک‌تر با نیازها و دغدغه‌های فعالان این حوزه است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: این برنامه با همکاری بسیج جامعه زنان قشم و در چارچوب برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج برگزار می‌شود.

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