به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دوره‌های آموزشی هنرهای سنتی و چوب‌شناسی با هدف توسعه مهارت‌های تخصصی، آشنایی علاقه‌مندان با هنرهای سنتی و انتقال دانش و تجربه در حوزه صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آموزش هنرهای چوبی شامل شیوه‌های منبت‌کاری، معرق‌کاری و سایر هنرهای مرتبط، آموزش رسم و استخراج نقوش آجری و آشنایی با تجهیزات کارگاهی و ایمنی کارگاه چوب‌شناسی از جمله سرفصل‌های این دوره‌هاست.

همچنین در بخش آموزش شیشه‌سازی و هنرهای چوبی، مباحث مرتبط با تکنیک‌های ساخت و اجرای آثار هنری ارائه می‌شود تا هنرجویان ضمن آشنایی با مبانی نظری، فرصت کسب تجربه عملی و آشنایی با ابزار و تجهیزات تخصصی را نیز داشته باشند.

این دوره‌ها در چهار نوبت مجزا برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۰۳۶۶۴۴۳۴۲ تماس بگیرند.

برگزاری این برنامه‌های آموزشی در راستای تقویت مهارت‌آموزی، حفظ و انتقال هنرهای سنتی و فراهم‌کردن زمینه ورود علاقه‌مندان به عرصه تولید و فعالیت حرفه‌ای در حوزه صنایع‌دستی انجام می‌شود.

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