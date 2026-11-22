به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد حکمیان گفت: برنامه‌های هفته بسیج در جزیره قشم با شعارها و محورهای موضوعی روزانه دنبال می‌شود و تلاش می شود حوزه‌های مختلف فعالیت بسیج را در کنار حضور میدانی در محلات و روستاها به نمایش گذاشته شود.

فرمانده سپاه ناحیه قشم افزود: نخستین روز این هفته با عنوان «خودباوری، خداباوری و امیدآفرینی» و با برنامه‌هایی همچون تجلیل از فعالان بسیج و حضور سازمان‌یافته بسیجیان در نماز جمعه آغاز می‌شود.

او در ادامه تصریح کرد: روزهای هفته با عناوین «میدان همدلی، خیابان خدمت»، «علم، فناوری و اقتدار ملی»، «اتحاد همدلی، محله قوی»، «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی»، «بصیرت، الفت و رسالت» و «مقاومت، امنیت و جان‌فدا» پیگیری خواهد شد.

حکمیان اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از برنامه‌های امسال به فعالیت‌های جهادی و خدمات اجتماعی اختصاص دارد و با اعزام گروه جهادی پزشکی به مناطق محروم، تعمیر و بهسازی منازل نیازمندان، اجرای گشت‌های محله‌محور و برپایی ایستگاه‌های صلواتی از جمله برنامه‌هایی است که برای این هفته پیش‌بینی شده است و همچنین در حوزه فرهنگی و اجتماعی، نشست‌های بصیرتی، کارگاه‌های سواد رسانه‌ای و تولید محتوا، نشست‌های مرتبط با تقویت هویت اسلامی بانوان و برپایی غرفه‌های تبیین عفاف و حجاب برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه قشم گفت: دیدار با خانواده معظم شهدا، تجلیل از ایثارگران و بسیجیان پیشکسوت و برگزاری یادواره‌های شهدا از دیگر برنامه‌های محوری هفته بسیج در قشم است و در کنار این برنامه‌ها، افتتاح پایگاه مقاومت بسیج در روستای حمیری، برپایی نمایشگاه دستاوردهای پایگاه‌های بسیج و ایجاد بازارچه عرضه صنایع‌دستی و محصولات خانگی نیز در دستور کار قرار دارد؛ برنامه‌هایی که زمینه معرفی ظرفیت‌های محلی و حمایت از تولیدات خانگی را فراهم می‌کند.

او ادامه داد: فعالیت‌های ورزشی و محیط‌زیستی نیز در تقویم اجرایی این هفته جایگاه ویژه‌ای دارند و با برگزاری مسابقات ورزشی چندرشته‌ای، رقابت‌های فوتبال بین پایگاه‌های مقاومت، پاکسازی سواحل، اجرای طرح نهال و اردوهای پاکسازی محیط‌زیست از جمله این برنامه‌هاست و ادامه مسابقه ماهیگیری و جشنواره سرود در مرحله شهرستانی به‌عنوان برنامه‌های ویژه روزهای پایانی هفته بسیج برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام فرمانده سپاه ناحیه قشم، برنامه‌های هفته بسیج محدود به مرکز جزیره نخواهد بود و در محله‌ها و پایگاه‌های مختلف شهر قشم، درگهان، سوزا و روستاهایی همچون مسن، گوران، طولا و دیگر مناطق جزیره اجرا می‌شود و برگزارکنندگان، مشارکت عمومی مردم در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را از محورهای اصلی این هفته عنوان کرده‌اند؛ رویکردی که بر حضور محله‌محور، تقویت همبستگی اجتماعی و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی در ارائه خدمات تأکید دارد.

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