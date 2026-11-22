به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید نیکنام امروز یکشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۵ با حضور در روستای دولت‌آباد از روند اجرای عملیات مرمت کاروانسرای تاریخی مجدالممالک بازدید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فراهان با اشاره به اهمیت کاروانسرای مجدالممالک به‌عنوان یکی از آثار ارزشمند تاریخی و معماری شهرستان فراهان اظهار کرد: صیانت از بناهای تاریخی و احیای ظرفیت‌های ارزشمند معماری بومی، از اولویت‌های اداره میراث فرهنگی شهرستان است و تلاش می‌کنیم با اجرای اصولی طرح‌های مرمتی، زمینه حفاظت بلندمدت و بهره‌برداری مناسب از این آثار فراهم شود.

او افزود: در اجرای عملیات مرمت بناهای تاریخی، توجه به اصالت معماری، استفاده از مصالح متناسب با ساختار سنتی بنا، رعایت ضوابط فنی و نظارت مستمر بر کیفیت اقدامات اجرایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه هدف اصلی، حفظ هویت تاریخی اثر و انتقال این سرمایه ارزشمند به نسل‌های آینده است.

نیکنام همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری و مشارکت مجموعه‌های محلی در حفاظت از آثار تاریخی، خاطرنشان کرد: کاروانسرای مجدالممالک دولت‌آباد علاوه بر ارزش تاریخی و معماری، از ظرفیت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های فرهنگی و توسعه گردشگری روستایی برخوردار است و احیای آن می‌تواند در رونق گردشگری منطقه و تقویت هویت فرهنگی روستا نقش مؤثری ایفا کند.

کاروانسرای تاریخی مجدالممالک در روستای دولت‌آباد شهرستان فراهان، بخشی از هویت تاریخی و معماری این منطقه به شمار می‌رود و حفاظت و احیای آن، گامی مؤثر در پاسداشت میراث‌فرهنگی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری استان مرکزی است.

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