به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه آموزشی ساخت گوشواره آینه‌دوزی با تدریس نازی ناصری برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن با هنر آینه‌دوزی و کاربرد آن در ساخت زیورآلات دست‌ساز آشنا می‌شوند.

در این کارگاه، هنرجویان با استفاده از آینه‌های کوچک و دوخت‌های تزئینی، مراحل ساخت یک جفت گوشواره آینه‌دوزی را به‌صورت عملی تجربه می‌کنند و در پایان، گوشواره دست‌ساز خود را به‌عنوان حاصل این تجربه هنری همراه خواهند داشت.

آینه‌دوزی از هنرهای تزئینی و سنتی ایران است که با بهره‌گیری از قطعات کوچک آینه و ترکیب آن با دوخت‌های ظریف، جلوه‌ای متفاوت به آثار هنری می‌بخشد. استفاده از این هنر در طراحی زیورآلات، زمینه‌ای برای تلفیق هنرهای سنتی با کاربردهای امروزی و معرفی ظرفیت‌های خلاقانه صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

برگزاری این کارگاه در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی، ترویج هنرهای سنتی، حمایت از خلاقیت هنری و ایجاد زمینه برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با قابلیت‌های کاربردی صنایع‌دستی انجام می‌شود.

این کارگاه آموزشی در خانه کلارا آبکار، واقع در تهران، خیابان جمهوری، کوچه شیروانی، کوچه کلارا آبکار، پلاک ۶ برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند با شماره ۰۹۱۲۶۵۹۰۸۵۹ تماس بگیرند.

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