به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: از ظهر امروز یکشنبه یکم آذرماه با نفوذ موج بارشی به کشور، در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، زنجان و اردبیل و از اواخر وقت در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز و تهران، بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: دوشنبه ۲ آذرماه به‌تدریج بارش در شمال غرب قطع شده و دامنه بارش‌ها علاوه بر مناطق ذکرشده، خراسان شمالی را نیز در بر می‌گیرد.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا روز سه‌شنبه ۳ تا ظهر چهارشنبه ۴ آذرماه پدیده بارشی در کشور نخواهیم داشت و در استان‌های اردبیل و گیلان وزش باد گرم جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان اظهار کرد: از بعدازظهر چهارشنبه ۴ و روز پنجشنبه ۵ آذرماه، با نفوذ موج بارشی جدید به کشور، در استان‌های ساحلی خزر و شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کاهش دما و بارش پیش‌بینی می‌شود.

به گفته او دریای خزر نیز از بعدازظهر روزهای یکشنبه یکم، دوشنبه ۲، چهارشنبه ۴ و پنجشنبه ۵ آذرماه مواج خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا دوشنبه ۲ آذرماه کمی ابری تا قسمتی ابری وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل ۱۳ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه ۳ آذرماه صاف تا کمی ابری وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان گفت: طی فردا دوشنبه ۲ و پس فردا سه شنبه ۳ آذرماه اهواز و بندرعباس با دمای ۳۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۰ و ۱- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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