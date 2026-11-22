به گزارش خبرنگار میراث آریا، بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان یزد، در حال حاضر بیش از ۵ هزار و ۵۰ هنرمند صنایع‌دستی در استان فعالیت دارند و تاکنون ۴ هزار مجوز تولید انفرادی و ۴۱۲ مجوز تولید کارگاهی برای فعالان این حوزه صادر شده است. همچنین ۱۱۲۱ کارت صنعتگری، ۹۳ مجوز فروشگاه صنایع‌دستی، ۶ مجوز خانه صنایع‌دستی و ۴ مجوز آموزشگاه صنایع‌دستی در استان به ثبت رسیده است.

پنج شهر ملی و جهانی؛ جلوه‌ای از هویت هنری یزد

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، برخورداری از عناوین معتبر ملی و جهانی در حوزه شهرهای صنایع‌دستی است. بر این اساس، یزد به‌عنوان شهر جهانی زیورآلات سنتی و میبد به‌عنوان شهر جهانی زیلو شناخته می‌شوند. همچنین بافق عنوان شهر ملی حصیربافی، بفروئیه عنوان شهر ملی موتابی و اردکان عنوان شهر ملی نساجی سنتی (کاربافی) را به خود اختصاص داده‌اند.

این عناوین، بیانگر تنوع و اصالت هنرهای بومی استان و فرصتی ارزشمند برای توسعه گردشگری فرهنگی، معرفی محصولات و گسترش بازارهای داخلی و بین‌المللی صنایع‌دستی یزد است.

تسهیلات و حمایت از زنجیره تولید صنایع‌دستی

در راستای تقویت زیرساخت‌های تولید، حمایت از هنرمندان و توسعه کسب‌وکارهای صنایع‌دستی، شناسایی جامعه هدف و نیازهای حمایتی رشته‌های اولویت‌دار نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در این برنامه، رشته‌هایی همچون زیورآلات سنتی، زیلو، کاربافی، سفال و سرامیک و همچنین فروشگاه‌های صنایع‌دستی مورد توجه قرار گرفته‌اند. تأمین مواد اولیه، خرید تجهیزات تخصصی و تقویت ظرفیت تولید و عرضه از جمله محورهای مورد نیاز برای حمایت از این بخش به شمار می‌روند.

بررسی‌های انجام‌شده در حوزه مواد اولیه نیز نشان می‌دهد رشته‌هایی نظیر مسگری، زیلوبافی، کاربافی و سفال و سرامیک، هر یک نیازمند تأمین مواد اولیه تخصصی از جمله مس، نخ پنبه، ویسکوز، کائولن، فلدسپات، لعاب و گل رس هستند.

ثبت ۴۸۰ طرح با اعتباری بالغ بر ۲۹۴۰ میلیارد ریال

در بخش حمایت‌های مالی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نیز بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در گزارش، مجموعاً ۴۸۰ طرح صنایع‌دستی با اعتباری بالغ بر ۲۹۴۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده است. از این تعداد، ۱۱۴ طرح از محل منابع ملی و ۳۶۶ طرح از محل منابع استانداران تأمین اعتبار شده‌اند.

این طرح‌ها در شهرستان‌های مختلف استان و در گروه‌های متنوع رشته‌های صنایع‌دستی از جمله نساجی سنتی، بافته‌های داری و غیرداری، چاپ‌های سنتی، کاشی و سفال، چرم، فلز، چوب و حصیر، سنگ، رودوزی‌های الحاقی و فروشگاه‌های صنایع‌دستی تعریف شده‌اند.

حرکت به سوی توسعه پایدار و تقویت اقتصاد هنر

ظرفیت گسترده هنرمندان، تنوع رشته‌های بومی، برخورداری از شهرهای ملی و جهانی و وجود زیرساخت‌های تولید و عرضه، صنایع‌دستی یزد را به یکی از حوزه‌های مستعد برای توسعه اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل کرده است.

بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم توجه هم‌زمان به تأمین مواد اولیه، نوسازی و تجهیز کارگاه‌ها، تسهیل دسترسی هنرمندان به تسهیلات، توسعه بازارهای فروش، تقویت شبکه‌های بازاریابی و معرفی هرچه بیشتر محصولات صنایع‌دستی استان در بازارهای ملی و بین‌المللی است.

صنایع‌دستی یزد امروز تنها میراثی ارزشمند از هنر و فرهنگ گذشتگان نیست، بلکه سرمایه‌ای اقتصادی و اجتماعی برای آینده استان محسوب می‌شود؛ سرمایه‌ای که حمایت هدفمند از هنرمندان و فراهم‌سازی زمینه رونق کسب‌وکارهای آن می‌تواند نقش مؤثری در اشتغال‌زایی، رونق گردشگری و معرفی هویت فرهنگی یزد در سطح ملی و جهانی ایفا کند.

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