به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با مدیران و کارکنان حوزه وزارتی، با تبیین جایگاه و ماموریت‌های این حوزه در ساختار مدیریتی وزارتخانه، بر ضرورت ایفای نقشی فراتر از وظایف متعارف اداری و حرکت به سمت هماهنگی راهبردی، پیگیری نظام‌مند و انسجام‌بخشی به فرایندهای تصمیم‌سازی و اجرا تاکید کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به گستردگی ماموریت‌ها و تنوع حوزه‌های تخصصی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، هماهنگی اثربخش میان معاونت‌ها، ادارات‌کل ستادی و استانی، واحدهای تابعه و بخش‌های تخصصی را از الزامات تحقق اهداف و پیشبرد برنامه‌های وزارتخانه دانست و بر ضرورت تقویت ارتباطات سازمانی و پیگیری منسجم تعاملات با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای همکار تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت تحول در الگوی عملکرد حوزه وزارتی، خاطرنشان کرد: حرکت از رویکرد اداری به رویکردی مسئله‌محور، مسئولیت‌پذیر و نتیجه‌گرا باید به‌عنوان یکی از مبانی اصلی فعالیت این حوزه دنبال شود، به‌گونه‌ای که هیچ موضوعی بدون تعیین مسئول مشخص، زمان‌بندی روشن، خروجی قابل ارزیابی و سازوکار پیگیری تا مرحله تعیین تکلیف نهایی باقی نماند.

او همچنین استقرار نظامی منسجم، هوشمند و داده‌محور برای رصد دستورات و پینوشت‌های وزیر را ضروری دانست و بر لزوم ایجاد سازوکاری دقیق برای ثبت، ارجاع، پیگیری و ارزیابی میزان تحقق مأموریت‌ها تاکید کرد.

به گفته او، اثربخشی نظام مدیریتی زمانی تضمین می‌شود که فاصله میان صدور دستور، اقدام اجرایی و حصول نتیجه به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی شود.

ارتقای کیفیت نظام گزارش‌دهی و تصمیم‌سازی از دیگر محورهای مورد تاکید وزیر در این نشست بود.

صالحی‌امیری بر ضرورت تهیه گزارش‌های دقیق، مستند و واقع‌بینانه از عملکرد معاونت‌ها، واحدهای ستادی و استان‌ها تاکید کرد و اصلاح فرایند تدوین گزارش‌ها، مکاتبات اداری و پیش‌نویس‌های مدیریتی را از الزامات ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در سطوح عالی وزارتخانه برشمرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه جلسات مدیریتی در پیشبرد امور، بر ضرورت خروج جلسات از قالب‌های تشریفاتی و تاکید بر کارکرد تصمیم‌ساز و مسئله‌گشای آن‌ها تاکید کرد و خواستار آن شد که هر جلسه با دستور کار مشخص، تصمیم روشن، مسئول اجرای معین و زمان‌بندی قابل پیگیری همراه باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه، تولید، گردآوری و پالایش محتوای کارشناسی و اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را از مسئولیت‌های مهم حوزه وزارتی دانست و بر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های فناوری، نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در بهبود فرایندهای سازمانی و ارتقای کارآمدی نظام مدیریتی تاکید کرد.

صالحی‌امیری همچنین تسهیل ارتباط مستمر و اثربخش نخبگان، صاحب‌نظران، تشکل‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی با وزیر را از دیگر ماموریت‌های این حوزه برشمرد و بر ضرورت فراهم‌سازی بستر مناسب برای انتقال دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مسائل ذی‌نفعان به سطوح تصمیم‌گیری وزارتخانه تأکید کرد.

توجه به سرمایه انسانی، اخلاق حرفه‌ای و کیفیت تعاملات سازمانی نیز بخش دیگری از تاکیدات وزیر در این دیدار بود.

او با تاکید بر اینکه کارآمدی ساختار اداری به سرعت انجام مکاتبات و پیگیری امور محدود نمی‌شود، امانت‌داری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و برخورد شایسته و مسئولانه با مردم، مدیران و کارکنان را از اصول بنیادین فعالیت حوزه وزارتی دانست.

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