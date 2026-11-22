به گزارش میراث آریا، محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به آغاز اجرای قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان با شرکت بیمه‌گر آتیه‌سازان حافظ از یکشنبه اول آذرماه اظهار کرد: بازنشستگان در بازه زمانی سه‌ماهه، فرصت حذف و اضافه افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی را خواهند داشت.

او با اشاره به افزایش تعهدات درمانی در قرارداد جدید اظهار کرد: تعهدات درمانی در طرح نخست نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که میزان افزایش حق‌بیمه حدود ۳۰ درصد بوده است.

اسدی افزود: با پیگیری‌های متعدد، برگزاری جلسات با شرکت‌های بیمه‌گر و بررسی پاکت‌های مربوط به مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان، نهایتاً پس از حدود هشت ساعت جلسه، به جمع‌بندی مناسبی درباره قرارداد جدید دست پیدا کردیم.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی ادامه داد: در طرح نخست قرارداد جدید، تعهدات بیمه تکمیلی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته و حق‌بیمه این طرح ۹۴۵ هزار تومان تعیین شده است که در مقایسه با سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش دارد.

او با تشریح جزئیات طرح دوم یا طلایی بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: در این طرح تمامی تعهدات بدون سقف ارائه می‌شود و سقف تعهدات دارو و ویزیت نیز هر کدام ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. حق‌بیمه طرح طلایی ۲ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان خواهد بود.

اسدی با اشاره به سهم پرداختی بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی در قرارداد جدید تصریح کرد: جزئیات مربوط به سهم بازنشستگان و میزان پرداختی سازمان تأمین اجتماعی در قرارداد بیمه تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: بازنشستگان از یکشنبه اول آذرماه به مدت سه ماه فرصت دارند نسبت به حذف یا اضافه افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی اقدام کنند و جزئیات مربوط به نحوه انجام این فرایند نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/