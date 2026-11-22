به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدجواد موسوی امروز یکشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۵ در دیدار با علی بختیاری، رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی، بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه فرهنگی و گردشگری تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و تاریخی خراسان رضوی، بهره‌گیری از شبکه ارتباطات فرهنگی بین‌المللی را فرصتی مؤثر برای معرفی هرچه بیشتر این استان در عرصه جهانی دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مشاهیر و شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و ادبی مشترک با کشورهای مختلف می‌تواند زمینه‌ساز تقویت پیوندهای فرهنگی و توسعه ارتباط میان ملت‌ها باشد.

او با اشاره به جایگاه ویژه مشهد مقدس در حوزه گردشگری زیارت، افزود: گردشگری زیارت و گردشگری سلامت از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان برای توسعه تعاملات بین‌المللی و جذب گردشگران خارجی است و باید با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و فعالان حوزه گردشگری، زمینه معرفی این ظرفیت‌ها به کشورهای مختلف فراهم شود.

موسوی ادامه داد: توسعه همکاری‌های بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی فرهنگی و تقویت ارتباط با کشورهای هدف می‌تواند نقش مؤثری در معرفی جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری خراسان رضوی و افزایش حضور گردشگران خارجی در استان داشته باشد.

در این دیدار که با هدف تقویت تعاملات فرهنگی و گردشگری بین‌المللی برگزار شد، ظرفیت‌های همکاری دو مجموعه برای گسترش ارتباطات با کشورهای مختلف و معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی و گردشگری، گسترش ارتباطات خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای معرفی توانمندی‌های استان در حوزه گردشگری زیارت، سلامت و میراث فرهنگی تأکید شد.

این نشست در راستای تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی برای توسعه گردشگری و گسترش روابط بین‌المللی خراسان رضوی برگزار شد.

انتهای پیام/