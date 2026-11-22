به گزارش خبرنگار میراث آریا، چهارمین مرحله رویداد شهری «تهران‌تل» با حضور امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، اکبر مختاری، رئیس اداره گردشگری منطقه ۱۲، جمعی از راهنمایان گردشگری و فعالان حوزه رسانه برگزار شد.

در جریان این برنامه، شرکت‌کنندگان با پیمایش چهار مسیر تاریخی دروازه دولت، بهارستان، فخرالدوله و میرزا محمود وزیر، با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کمترشناخته‌شده این محدوده آشنا شدند و از تعدادی از بناها، موزه‌ها و مراکز تاریخی و فرهنگی بازدید کردند.

رویداد «تهران‌تل» با تلفیق گردشگری شهری، روایتگری و فناوری‌های نوین، بستری برای معرفی ظرفیت‌های میراث تاریخی و فرهنگی پایتخت و بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی در تولید محتوای گردشگری فراهم کرده است.

این رویداد همچنین با تمرکز بر بازآفرینی تجربه بازدید از گذرهای تاریخی، در مسیر معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده تهران، تقویت گردشگری فرهنگی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای روایت میراث شهری گام برمی‌دارد

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