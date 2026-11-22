به گزارش خبرنگار میراث آریا، مصطفی مرزبان امروز یکشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای توسعه ساختارهای حرفه‌ای صنعت گردشگری، افزایش مشارکت فعالان بخش خصوصی و ایجاد انسجام میان مجموعه‌های فعال این حوزه، جلسه هماهنگی تشکل‌های گردشگری با محوریت تطبیق و تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای در رسته‌های مختلف گردشگری برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: ایجاد و تقویت تشکل‌های حرفه‌ای، یکی از الزامات توسعه پایدار گردشگری است که می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های توسعه گردشگری را فراهم کند.

او در پایان با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی فعالیت‌های صنفی و تخصصی در این حوزه بیان کرد: شناسایی ظرفیت‌های موجود، بررسی شرایط و ضوابط قانونی، تطبیق ساختار تشکل‌های فعال و فراهم‌سازی زمینه تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای در رسته‌های مختلف گردشگری از مهم‌ترین محورهای این جلسه بود.

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