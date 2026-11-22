به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز یکشنبه یکم آذر ماه ۱۴۰۵ گفت: بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آن‌ها که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، در ماه جاری ۷ واحد از تاسیسات گردشگری استان موفق به اخذ گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری شدند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به اینکه این فرآیند بر پایه مستندات علمی و فنی استوار است، افزود: این اقدام پس از انجام بازدیدهای میدانی و بررسی‌های کارشناسانه و دقیق از تأسیسات مورد نظر و همچنین دریافت گزارش‌های ارزیابی از سوی شرکت‌های عامل تطبیق تأسیسات گردشگری انجام شده است و در نهایت، با تایید این گزارش‌ها در جلسه کمیسیون درجه‌بندی تأسیسات گردشگری استان، گواهینامه‌های کیفیت صادر شود.

او با بیان اینکه این تاسیسات گردشگری در شهرستان‌های میامی، شاهرود، دامغان، گرمسار، بسطام و سمنان واقع شده است، افزود: واحدهای پذیرایی بین‌راهی آب مرجان، سفره‌خانه دالاهو، اقامتگاه بوم‌گردی عمارت طاهری، اقامتگاه بوم‌گردی کهن‌سرای کیهان، اقامتگاه بوم‌گردی پادینه، هتل قصر بسطام و اقامتگاه سنتی ترنج که توانسته‌اند استانداردهای لازم را کسب کنند، از این گواهینامه برخوردار شدند.

طاهریان در پایان خاطرنشان کرد: صدور این گواهینامه‌ها گامی حیاتی در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری در استان است که علاوه بر ایجاد رقابت سالم میان واحدها، موجب افزایش اعتماد گردشگران و ارتقای جایگاه استان سمنان در نقشه گردشگری کشور می‌شود.

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