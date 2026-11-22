به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری جشنواره، آیین اختتامیه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت شامگاه، شنبه سی‌ام آبان با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از مدیران و هنرمندان در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

علی مقواساز (مدیر بنیاد فرهنگی روایت فتح)، زینب سلیمانی (رئیس مکتب حاج قاسم)، قادر آشنا (دبیر شورای عالی فرهنگ عمومی)، ناخدا یوسف‌پور (نماینده عقیدتی-سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)، سردار یعقوب سلیمانی (معاون فرهنگی-آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران)، حجت‌الاسلام محمدمهدی بهداروند، حامد شب‌خیز (رئیس بسیج هنرمندان)، محمد مهدی دادمان (رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی)، اتابک نادری (مدیرکل هنرهای نمایشی)، امیرحسین شفیعی (مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری)، امیر وجدانی‌نیا (قائم مقام بنیاد فرهنگی روایت فتح)، محسن سلیمانی فارسانی (مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس)، محمد خراسانی‌زاده (معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، ایمان تاجیک (سخنگوی بسیج مستضعفین)، ، بهرام ابراهیمی، هادی عامل‌هاشمی، شهرام کرمی، محمود فرهنگ، هوشنگ توکلی، حسین مسافرآستانه، انوش معظمی، خیام وقارکاشانی، ، منوچهر اکبرلو، حمید نیلی، کاوه خداشناس، رضا فیاضی و… ازجمله مدیران و هنرمندان حاضر در این رویداد بودند.

رسالت بوذری که اجرای این برنامه را برعهده داشت در ابتدای سخنانش با اشاره به نقش و جایگاه رهبر شهید ایران در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: رهبر شهید با خون خود برگ تازه‌ای در تاریخ این سرزمین رقم زد و به ما نشان داد که چگونه می‌توان پای حرف حق ایستاد.

جشنواره تئاتر مقاومت؛ جشن غیرت و ایستادگی هنرمندان در روزهای سخت بود

در ادامه محمد کاظم‌تبار دبیر جشنواره در سخنانی یاد امام شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر را گرامی‌داشت و گفت: یکی از اتفاقات و حوادثی که ذهن ما را معطوف و قلب ما را تحت‌الشعاع قرار داد، شهادت امام شهید انقلاب اسلامی بود. با این وجود، وظیفه ما این بود که با تمام قدرت تلاش کنیم این جشنواره را که یک سال برای برگزاری آن برنامه‌ریزی شده بود، به سرانجام برسانیم.

او افزود: اینکه در آیین اختتامیه این جشنواره حضور داریم، چیزی جز کمک و فضل الهی و همت، غیرت و تلاش شما عزیزان، شما هنرمندانی که در طول جنگ آثار خود را ارسال کردید، تمرین کردید و در شهرهای خود به اجرای آثار این جشنواره پرداختید، نبود.

کاظم‌تبار با قدردانی از شرکت‌کنندگان در این رویداد هنری بیان کرد: امروز جشن تئاتر انقلاب اسلامی و جشن تئاتر ایران‌دوستی است. از همه شما عزیزانی که در شرایط سخت، این همت و غیرت را از خود نشان دادید، تشکر می‌کنم. پیشاپیش به همه عزیزانی که نامشان خوانده می‌شود، تبریک می‌گویم و برای هر عزیزی که نامش خوانده نمی‌شود نیز آرزوی موفقیت دارم؛ اما این پایان کار نیست. این جشن، جشن حضور شما، جشن غیرت شما و جشن تلاش شماست.

او در پایان سخنانش یاد و خاطره زنده‌یاد کوروش زارعی را که پدرانه و برادرانه در کنار هنرمندان بود، گرامی داشت.

در ادامه از خانواده شهید هنرمند حجت‌الاسلام هادی استاد، معاون سپاه ولیعصر (عج) خوزستان و از حامیان جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت که ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ در حین خدمت‌رسانی به مجروحان جنگی، مورد هدف مستقیم پهپاد دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید، با حضور حجت‌الاسلام حسین طائب (رئیس سازمان بسیج مستضعفین)، سردار علی مقواساز، (مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح)، سردار یعقوب سلیمانی و محمدمهدی دادمان تجلیل شد.

ایثار همه اقشار ملت، مقاومت را به یک حماسه جهانی تبدیل کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در ادامه ضمن عرض خسته نباشید به هنرمندان با اشاره به قهرمانی ملت ایران و جبهه مقاومت در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: قهرمانی ملت ایران، ملت مظلوم جبهه مقاومت و مستضعفان جهان که در عرصه دفاع در برابر متجاوزان ایستادگی کردند و آن‌ها را وادار به شکست کردند، باید به‌درستی منعکس شود و هنرمندان نیز در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

او با بیان اینکه خلق یک مقاومت ممکن است از نظر زمانی کوتاه، اما از نظر هزینه و فداکاری بسیار سنگین باشد، تصریح کرد: جوانان، کودکان، زنان و مردان، دانشمندان، پرستاران، هنرمندان و دانش‌آموزان، همگی در این مقاومت نقش‌آفرینی کردند و با ایثار و فداکاری خود، آثار کوچک را به یک اثر ملی و جهانی تبدیل کردند. این مقاومت موجب شد ارتش‌هایی که شکست‌ناپذیر معرفی می‌شدند، در افکار عمومی جهان به‌عنوان ارتش‌هایی ظالم و جنایتکار شناخته شوند؛ ارتش‌هایی که در هدف‌گذاری هیچ محدودیتی برای خود قائل نبودند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف غیرنظامی خاطرنشان کرد: بمباران مجلس، بیمارستان کودکان، مدارس و آمبولانس‌های امدادرسان نشان داد که دشمن در هدف‌گذاری خود هیچ محدودیتی قائل نیست. وظیفه سرویس‌های اطلاعاتی در جنگ، شناسایی اهداف نظامی است، نه اهداف مردمی و جمعیتی. آن‌ها با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی، ماهواره‌ها و پهپادهای شناسایی و تصویربرداری، اهدافی را تعیین می‌کردند که گاهی مدرسه یا حتی یک مجلس عروسی بود.

طائب با اشاره به حجم حملات و استفاده گسترده دشمن از تسلیحات مختلف عنوان کرد: آن‌ها همه انواع بمب‌ها و موشک‌های خود را وارد میدان کردند و روزانه بیش از ۲۰۰ تن بمب بر سر این ملت ریختند؛ تا جایی که ذخایر تسلیحاتی آن‌ها به پایان رسید و به ذخایر استراتژیک خود متوسل شدند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که برای بازگرداندن ذخایر خود به وضعیت پیش از جنگ، به سه تا هشت سال زمان نیاز دارند. آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها تمام توان آفندی، پدافندی، شناسایی، ماهواره‌ای، ناوهای هواپیمابر، ناوهای بالگردبر و یگان‌های عملیات ویژه خود را به میدان آوردند؛ اما امروز مستأصل هستند.

او این دستاورد را پیروزی ملت ایران در عرصه جهانی دانست و گفت: مقاومت ملت ما و جبهه مقاومت به یک موضوع جهانی تبدیل شد و آثار آن را در نقاط مختلف جهان مشاهده می‌کنیم. دانشگاه‌های آمریکا نیز در موضوع غزه به میدان آمدند و دانشجویان با برگزاری تحصن و اعتصاب، نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی اعتراض کردند. دانشجویان در تجمعات خود این سؤال را مطرح کردند که چگونه کشوری که از حقوق بشر، حقوق کودکان و حقوق زنان سخن می‌گوید، در برابر بمباران کودکان، زنان، مردان و سالمندان سکوت می‌کند؟

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به فشارهای واردشده بر رؤسای دانشگاه‌های آمریکا به دلیل اعتراضات دانشجویی بیان کرد: این اعتراضات به حدی گسترش یافت که سه رئیس دانشگاه را به دلیل جلوگیری نکردن از تجمعات و اعتراضات دانشجویان برکنار کردند. یک ملت ممکن است در یک بازه زمانی محدود، مانند جنگ ۱۲روزه یا جنگ چهل‌روزه، با ایثار و تقدیم جان خود حماسه‌ای بزرگ خلق کند و از کشور خود دفاع کند؛ اما برای اینکه این دستاورد ماندگار شود، به روایت نیاز دارد.

او تأکید کرد: اگر روایت مقاومت در قالب‌های مختلفی همچون داستان، مستند، فیلم سینمایی و تئاتر ارائه شود، پیام مقاومت جاودانه خواهد شد و برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند. انتظار ما از شما هنرمندان عرصه تئاتر و سایر حوزه‌های هنری این است که برای توسعه این عرصه‌ها تلاش کنید.

طائب با اشاره به ظرفیت بسیج برای حمایت از فعالیت‌های هنری در سطح کشور خاطرنشان کرد: بسیج می‌تواند زمینه گسترش تئاتر محلی و تئاتر شهر به شهر را فراهم کند، استعدادها و ظرفیت‌های هنری را شناسایی کرده و با همکاری هنرمندان، زمینه آموزش و توانمندسازی آن‌ها را فراهم آورد. حمایت از اقتصاد تئاتر و ارزان‌سازی فعالیت‌های نمایشی از دیگر ضرورت‌های این حوزه است. باید با حمایت از اقتصاد تئاتر، زمینه گسترش این هنر را فراهم کنیم تا هنر و ادبیات مقاومت توسعه پیدا کند و پیام مقاومت ماندگار شود.

او در پایان با اعلام آمادگی مجموعه بسیج برای همکاری با فعالان عرصه هنر تصریح کرد: هر اندازه هنرمندان و دستگاه‌های هنری کشور در این عرصه حضور فعال‌تری داشته باشند، مجموعه بسیج، بسیج هنرمندان و انجمن‌های هنری و ادبی نیز می‌توانند با تعامل و همکاری، از این حرکت پشتیبانی کنند.

خودم را سرباز فرهنگی این سرزمین می‌دانم

در ادامه مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، با حضور حجت‌الاسلام حسین طائب، زینب سلیمانی، حجت‌الاسلام بهداروند و محمدمهدی دادمان، از انوش معظمی، هنرمند تئاتر و سینما به پاس فعالیت و اجرای آثار متعدد در میادین و تجمعات و محمدرضا آریان‌فر، نمایشنامه‌نویس به پاس نگارش بیش از ۴۰ اثر نمایشی با موضوع دفاع مقدس و مقاومت تجلیل شد.

انوش معظمی پس از تجلیل در این مراسم، با تأکید بر مسئولیت هنرمندان در قبال کشور و مردم گفت: من یک بچه لر و از تبار آریوبرزن هستم و اگر لیاقت داشته باشم، خودم را در کنار قهرمانان واقعی این سرزمین می‌دانم که امروز در میدان‌ها و خیابان‌ها ایستادگی می‌کنند.

او با اشاره به ایثار و فداکاری رزمندگان افزود: رزمندگان عزیزمان پای لانچرها جانفشانی کردند و اکنون نیز در آب‌های نیلگون خلیج فارس در حال فداکاری هستند. همین امروز شاهد جانفشانی نیروهای کشتیرانی هستیم و امیدوارم با خبر پیروزی بازگردند.

این هنرمند تئاتر و سینما با بیان اینکه خود را سرباز فرهنگی این سرزمین می‌داند، تصریح کرد: من به‌عنوان یک بازیگر، هنرمند تئاتر و فعال عرصه درام، خودم را سرباز فرهنگی این مملکت می‌دانم و معتقدم اگر در کنار این عزیزان انجام وظیفه نکنم و نتوانم به این مملکت و آب‌وخاک خدمت کنم، قطعاً به درد نخورده‌ام. در این برهه حتی نام این حضور را انجام وظیفه نمی‌گذارم؛ من با قلبم تصمیم گرفتم و از اینکه در کنار مردمم ایستاده‌ام، لذت می‌برم.

معظمی در پایان، بی‌تفاوتی در برابر اتفاقات کشور را ناجوانمردانه دانست و خاطرنشان کرد: به نظرم ناجوانمردانه‌ترین کار این است که در چنین شرایطی بی‌تفاوت باشیم و خودمان را از جریان اتفاقات کنار بکشیم.

ملت ایران با قدرت و صلابت پای دفاع از کشور ایستاده‌اند

ناخدا یوسفی از نیروهای دریادل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی کوتاه یاد و خاطره شهدای ناو دنا را گرامی داشت و با تأکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای شکستن محاصره دریایی گفت: دشمنان جنایتکار بدانند که جمهوری اسلامی ایران تصمیم خود را برای شکستن محاصره دریایی گرفته است و با قدرت و صلابت پای این تصمیم ایستاده است.

او با تأکید بر اقتدار ملت ایران و نیروهای مسلح در دفاع از کشور افزود: ملت ایران با صدایی واحد اعلام می‌کنند که تصمیم خود را گرفته‌اند و اگر دشمن دست به اقدام اشتباهی بزند، منطقه را به آتش خواهند کشید.

ناخدا یوسفی با اشاره به حمایت همه‌جانبه مردم از رزمندگان تصریح کرد: عزیزان ما پای لانچرها ایستاده‌اند و تأمین نیازها و پشتیبانی از آنان بر عهده ماست. تأمین امنیت زمینی، دریایی و هوایی رزمندگان را وظیفه خود می‌دانیم و اجازه نمی‌دهیم آنان در مسیر دفاع از کشور دغدغه‌ای جز انجام مأموریت داشته باشند اما وظیفه مردم حضور در خیابان‌هاست.

او با قدردانی از حضور و همراهی مردم در صحنه‌های دفاع از کشور خاطرنشان کرد: تأمین امنیت و پشتیبانی رزمندگان بر عهده ماست و حضور مقتدرانه مردم در خیابان‌ها، پشتوانه محکم این ایستادگی و مقاومت است.

این نیروی دریادل ارتش در پایان با ابراز محبت و قدردانی از ملت ایران، ابراز امیدواری کرد که با اتحاد، همدلی و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح، پیروزی قطعی جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد.

اتحاد ارتش و سپاه قاب ماندگار اختتامیه تئاتر مقاومت شد

سرهنگ ایمان تاجیک، سخنگوی بسیج مستضعفین در بخش دیگری از این مراسم، خطاب به هنرمندان حاضر در مراسم گفت: افتخار می‌کنم و به خودم می‌بالم که به‌عنوان یک سرباز کوچک، امروز در جمع کسانی حضور دارم که شهید ما از آنان به‌عنوان بسیجی یاد کردند؛ کسانی که مسئولیت خود را در قبال جامعه شناخته‌اند و با روشن‌بینی در مسیر انجام آن اقدام می‌کنند.

او در ادامه با طرح این پرسش که چه تعداد از حاضران عضو پایگاه‌های بسیج محلات یا اقشار هستند، افزود: با این تعبیری که رهبر شهیدمان فرمودند، هر کسی که در قبال جامعه خود احساس مسئولیت می‌کند و در لحظه نیاز، به‌هنگام به کمک جامعه می‌آید، بسیجی است. با این تعریف، چند نفر از شما بسیجی هستید؟

سرهنگ تاجیک با اشاره به حضور و همراهی مردم در حمایت از نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: ملت قهرمان ایران به دنیا نشان داد که نیروهای مسلح کشور از پشتوانه‌ای برخوردارند که جنس آن دلاوری و قهرمانی است. همه نیروهای مسلح خادم این مردم هستند و از پشتوانه‌ای همچون شما برخوردارند؛ هنرمندانی که با قدر و منزلت خود، به‌هنگام و به‌موقع در صحنه حضور پیدا می‌کنند و چنین صحنه‌های زیبایی را خلق می‌کنند. من به افتخار همه شما هنرمندان تعظیم می‌کنم.

اجرای دو نمایش کوتاه با بازی فاطمه رادمنش و محمد رسائلی با موضوع جنگ رمضان و شهادت کودکان مدرسه شجره طیبه میناب از بخش‌های دیگر این برنامه به شمار می‌آمد.

در ادامه برگزیدگان بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت بدین شرح اعلام شدند.

بخش بین الملل:

لوح تقدیر و مدالیوم جشنواره در بخش بین‌الملل به عبدالحسن نوری عباس العاتی، نویسنده و کارگردان نمایش «هش» از کشور عراق و همچنین بازیگران این اثر تقدیم شد.

نامزدهای کودک و نوجوان بخش مسابقه¬ی نمایشنامه‌نویسی:

نمایش‌نامه «گردن کلفته و سرباز قهرمان» به نویسندگی فریده محمدی

نمایش‌نامه «مین/آ/ ب» به نویسندگی نسرین احمدخانی

نمایش‌نامه «آن عزیز هزار ساله» به نویسندگی ماندانا عقبری

نمایش‌نامه «بعد از نخل ما» به نویسندگی علیرضا دهقانی

نمایش‌نامه «بیداری» به نویسندگی هادی ولی‌پور

برگزیدگان:

لوح تقدیر این بخش به نمایش‌نامه‌های «بعد از نخل ما» به نویسندگی علیرضا دهقانی و «آن عزیز هزار ساله» به نویسندگی ماندانا عقبری تقدیم شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به نمایش‌نامه‌ «مین/آ/ ب» به نویسندگی نسرین احمدخانی اهدا شد.

نامزدهای زندگینامه و پرتره بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی:

نمایش‌نامه «شب تماشایی» به نویسندگی مهدی فنائیان

نمایش‌نامه «آخرین تماس» به نویسندگی مهدی باجلان

نمایش‌نامه «باغ آلبالو» به نویسندگی مجید کاظم زاده مژدهی

نمایش‌نامه «ظهر پوتین» به نویسندگی کوروش سلمانی

نمایش‌نامه «به نام من گناه کن» به نویسندگی وحید درویشی

برگزیدگان:

لوح تقدیر این بخش به نمایش‌نامه‌های «آخرین تماس» به نویسندگی مهدی باجلان و «ظهور پوتین» به نویسندگی کوروش سلمانی دهبارز رسید.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به نمایش‌نامه‌ی «به نام من گناه کن» به نویسندگی وحید درویشی تقدیم شد.

نامزدهای جایزه ایران بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی:

نمایش‌نامه «آذر و تیر» به نویسندگی کاظم زاده مژدهی

نمایش‌نامه «فلوکسی تاید» به نویسندگی عباس جانفدا

نمایش‌نامه «بی صدا» به نویسندگی امیررضا ملکی

نمایش‌نامه «زنگ آخر» به نویسندگی فریبا جعفری

برگزیدگان:

لوح تقدیر و مدالیوم ایران به نمایش‌نامه «آذر و تیر» به نویسندگی کاظم‌زاده مژدهی اهدا شد.

دیپلم افتخار و مدالیوم ایران به نمایش‌نامه‌ی «فلوکسی تاید» به نویسندگی عباس جانفدا تقدیم شد.

نامزدهای طرح و ایده در بخش سردار آسمانی:

علیرضا شمس برای طرح و ایده نمایش «پایان سکوت کاشی ها» از فلاورجان

آدینه رحیم نژاد برای طرح و ایده نمایش «شیرک منهای دو» از اصفهان

مینا اخوان برای طرح و ایده نمایش «ناو دنا» از کرمان

مریم عبدی برای طرح و ایده نمایش «اون شب که بارون اومد» از ایلام

برگزیدگان:

لوح تقدیر به آدینه رحیم نژاد برای طرح و ایده نمایش «شیرک منهای دو» از اصفهان و علیرضا شمس برای طرح و ایده نمایش «پایان سکوت کاشی ها» از فلاورجان اهدا شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به مینا اخوان برای طرح و ایده نمایش «ناو دنا» از کرمان رسید.

نامزدهای نویسندگی بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

محمدرضا شاهمردی برای نمایشنامه «باقی بقای بالی»

آسیه سلطانینژاد برای نمایشنامه «زنگ دوم: تاماهاوک»

ندا قربانیان برای نمایشنامه «فروشی نیست»

مسعود احمدی برای نمایشنامه «ضربه آزاد»

محمدرضا تفرشی برای نمایشنامه «خون به پا خواهد شد»

برگزیدگان:

لوح تقدیر به محمدرضا شاهمردی و سیدمهدی برقعی برای نمایشنامه «باقی بقای بالی» تقدیم شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به مسعود احمدی برای نمایشنامه «ضربه آزاد» اهدا شد.

طراحی پوستر و بروشور در بخش سردار آسمانی و مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

هیئت داوران در این بخش هیچ انتخابی نداشت.

نامزدهای موسیقی در بخش سردار آسمانی:

سامیار ایزدی، حسین ایوبی، دانیال کیانی راد برای موسیقی نمایش «ناو دنا» از کرمان.

علی خاتمی برای موسیقی نمایش‌های «شیرک منهای دو» از اصفهان و در غلطان از لاهیجان.

سپهر حسنی، نلیسا بامروت برای موسیقی نمایش «طالع طلا» از زنجان.

برگزیدگان:

لوح تقدیر به علی خاتمی برای موسیقی نمایش «شیرک منهای دو» از اصفهان اهدا شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به سامیار ایزدی، حسین ایوبی، دانیال کیانی راد برای موسیقی نمایش «ناو دنا» از کرمان تقدیم شد.

نامزدهای موسیقی در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

علی پیلارام و حسین اصیلی برای موسیقی نمایش «قبولی اسفند»

نوید هیلکنژاد برای موسیقی نمایش «سوم روز»

علی پیلارام و مصطفی نظری برای موسیقی نمایش «ظهور پوتین»

پژمان پهلوانی برای موسیقی نمایش «خون به پا خواهد شد»

برگزیدگان:

لوح تقدیر به نوید هیلکنژاد برای موسیقی نمایش «سوم روز» تقدیم شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به علی پیلارام و مصطفی نظری برای موسیقی نمایش «ظهور پوتین» اهدا شد.

نامزدهای طراحی فضا در بخش سردار آسمانی:

پژمان مهراب‌پور برای طراحی فضا نمایش «شجره طیبه» از خرمشهر.

علیرضا شمس برای طراحی فضا نمایش «پایان سکوت کاشی‌ها» از فلاورجان.

امیر امینی برای طراحی فضا نمایش «در غلطان» از لاهیجان.

روح الله آریس برای طراحی فضا نمایش «پرندگان درختان زیتون» از کرمان.

مینا اخوان برای طراحی فضا نمایش «ناو دنا» از کرمان.

برگزیدگان:

لوح تقدیر به مینا اخوان برای طراحی فضا نمایش «ناو دنا» از کرمان اهدا شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به روح الله آریس برای طراحی فضا نمایش «پرندگان درختان زیتون» از کرمان اهدا شد.

نامزدهای طراحی صحنه در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

سعید موذنی برای طراحی صحنه نمایش «آخرین تاریان»

عابد احمدی برای طراحی صحنه نمایش «موج آخر»

ابوالفضل بلغندر برای طراحی صحنه نمایش «باقی بقای بالی»

برگزیدگان:

لوح تقدیر به سعید موذنی برای طراحی صحنه نمایش «آخرین تاریان» از اصفهان اهدا شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به عابد احمدی برای طراحی صحنه نمایش «موج آخر» رسید.

نامزدهای طراحی نور در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

ابوالفضل بلغندر و علی اصغر احمدی برای طراحی نور نمایش «باقی بقای بالی»

علی کشاورز برای طراحی نور نمایش «سوم روز»

اتابک اسدی برای طراحی نور نمایش «تن در تن ایران»

برگزیده:

لوح تقدیر به علی کشاورز برای طراحی نور نمایش «سوم روز» اهدا شد.

نامزدهای طراحی لباس در بخش سردار آسمانی:

علیرضا شمس برای طراحی لباس نمایش «پایان سکوت کاشی ها» از فلاورجان

فروزان حسینی برای طراحی لباس نمایش «نازپری» از ری

مینا اخوان برای طراحی لباس نمایش «ناو دنا» از کرمان

آدینه رحیم نژاد برای طراحی لباس نمایش «شیرک منهای دو» از اصفهان

مریم عبدی برای طراحی لباس نمایش «اون شب که بارون اومد» از ایلام

برگزیدگان:

لوح تقدیر به آدینه رحیم نژاد برای طراحی لباس نمایش «شیرک منهای دو» از اصفهان اهدا شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به مینا اخوان برای طراحی لباس نمایش «ناو دنا» از کرمان تقدیم شد.

نامزدهای طراحی لباس در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

هیئت داوران در این بخش انتخابی ندارند.

نامزدهای طراحی گریم در بخش سردار آسمانی:

آمنه‌پور حسینی برای گریم نمایش «شجره طیبه» از خرمشهر.

فائزه خلفی برای گریم نمایش «طالع طلا» از زنجان.

سعید موذنی برای گریم نمایش «شیرک منهای دو» از اصفهان.

برگزیدگان:

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به سعید موذنی برای گریم نمایش «شیرک منهای دو» از اصفهان تقدیم شد.

طراحی گریم بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

لوح تقدیر به سعید موذنی برای طراحی گریم نمایش «آخرین تاریان» از اصفهان تقدیم شد.

به پاس حضور و هنرنمایی کودکان در نمایش‌های خیابانی بخش سردار آسمانی از پنج بازیگرالینا جباری، الیسا جباری، ام البنین شهری، محمد رشیدپور برای بازی در نمایش «شجره طیبه» و میثاق پانیذ برای بازی در نمایش «نذر ناتمام» تقدیر شد.

نامزدهای بازیگری زن در بخش سردار آسمانی:

الهه موسوی متین برای بازی در نمایش «در غلطان» از لاهیجان

تینا احمدی برای بازی در نمایش «ناو دنا» از کرمان

سمایه سیمرغی برای بازی در نمایش «خوان» از تبریز

فرشته جعفری برای بازی در نمایش «طالع طلا» از زنجان

فروزان حسینی برای بازی در نمایش «ناز پری» از ری

مریم عبدی برای بازی در نمایش «اون شب که بارون اومد» از ایلام

برگزیدگان:

لوح تقدیر به سمایه سیمرغی برای بازی در نمایش «خوان» از تبریز اهدا شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به تینا احمدی برای بازی در نمایش «ناو دنا» از کرمان اهدا شد.

نامزدهای بازیگری زن در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

ویدا موسوی برای بازی در نمایش «بی نام»

پریسا کَهکَشپور برای بازی در نمایش «زن اسب تفنگ»

مهرسا سلطانی برای بازی در نمایش «سوم روز»

شیما پورسهمالدین برای بازی در نمایش «ضربه آزاد»

اعظم سلیمانی برای بازی در نمایش «موج آخر»

برگزیدگان:

لوح تقدیر به شیما پورسهمالدین برای بازی در نمایش «ضربه آزاد» اهدا شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به ویدا موسوی برای بازی در نمایش «بی نام» تقدیم شد.

نامزدهای بازیگری مرد در بخش سردار آسمانی:

احمد شریفی برای بازی در نمایش «در غلطان» از لاهیجان

حسین ایوبی برای بازی در نمایش «ناو دنا» از کرمان

حسین نادری برای بازی در نمایش «رویای صورتی تسنیم» از کرمانشاه

دانیال کیانی راد برای بازی در نمایش «ناو دنا» از کرمان

محمد رادمهر برای بازی در نمایش «پایان سکوت کاشی ها» از فلاورجان

مصطفی کولیوندی برای بازی در نمایش «اون شب که بارون اومد» از ایلام

برگزیدگان:

لوح تقدیر این بخش به مصطفی کولیوندی برای بازی در نمایش «اون شب که بارون اومد» از ایلام تقدیم شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به صورت مشترک به دانیال کیانی راد و حسین ایوبی برای بازی در نمایش «ناو دنا» از کرمان اهدا شد.

نامزدهای بازیگری مرد در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

امید آزادخانی برای بازی در نمایش «تن در تن ایران»

پژمان پهلوانی برای بازی در نمایش «خون به پا خواهد شد»

داود پارسا برای بازی در نمایش «سفینه غزل»

عبدالرسول زارع برای بازی در نمایش «آخرین تاریان» از اصفهان

فرشاد اسلامی برای بازی در نمایش «قبولی اسفند»

مرتضی اسحاقی برای بازی در نمایش «تن در تن ایران»

کوروش سلمانی دهبارز برای بازی در نمایش «ظهور پوتین»

برگزیدگان:

لوح تقدیر به پژمان پهلوانی برای بازی در نمایش «خون به پا خواهد شد» تقدیم شد.

لوح تقدیر به فرشاد اسلامی برای بازی در نمایش «قبولی اسفند» اهدا شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به عبدالرسول زارع برای بازی در نمایش «آخرین تاریان» از اصفهان تقدیم شد.

نامزدهای کارگردانی در بخش سردار آسمانی:

آدینه رحیم نژاد برای کارگردانی نمایش «شیرک منهای دو» از اصفهان

علیرضا شمس برای کارگردانی نمایش «پایان سکوت کاشی ها» از فلاورجان

مریم عبدی برای کارگردانی نمایش «اون شب که بارون اومد» از ایلام

مینا اخوان برای کارگردانی نمایش «ناو دنا» از کرمان

برگزیدگان:

لوح تقدیر به مریم عبدی برای کارگردانی نمایش «اون شب که بارون اومد» از ایلام تقدیم شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به مینا اخوان برای کارگردانی نمایش «ناو دنا» از کرمان تقدیم شد.

نامزدهای کارگردانی در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

سعید موذنی برای کارگردانی نمایش «آخرین تاریان»

ندا قربانیان برای کارگردانی نمایش «فروشی نیست»

مسعود احمدی برای کارگردانی نمایش «ضربه آزاد»

علی پیمان دوست برای کارگردانی نمایش «تن در تن ایران»

محمدرضا شاهمردی برای کارگردانی نمایش «باقی بقای بالی»

برگزیدگان:

لوح تقدیر به مسعود احمدی برای کارگردانی نمایش «ضربه آزاد» تقدیم شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به محمدرضا شاهمردی برای کارگردانی نمایش «باقی بقای بالی» اهدا شد.

نامزدهای جایزه ویژه ایران در بخش سردار آسمانی:

نمایش «پایان سکوت کاشی‌ها» به کارگردانی علیرضا شمس از فلاورجان

نمایش «اون شب که بارون اومد» به کارگردانی مریم عبدی از ایلام

نمایش «ناو دنا» به کارگردانی مینا اخوان از کرمان.

برگزیدگان:

دیپلم افتخار و مدالیوم ایران به نمایش «پایان سکوت کاشی‌ها» به کارگردانی علیرضا شمس از فلاورجان اهدا شد.

نامزدهای جایزه ویژه ایران در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

نمایش «زنگ دوم: تاماهاوک»

نمایش «موج آخر»

نمایش «تن در تن ایران»

برگزیده:

دیپلم افتخار و مدالیوم ایران به نمایش «تن در تن ایران» به کارگردانی علی پیمان‌دوست تقدیم شد.

معرفی بهترین نمایش بخش سردار آسمانی مزین به جایزه ویژه شهید آوینی:

دیپلم افتخار و مدالیوم شهید آوینی به نمایش «ناو دنا» به کارگردانی مینا اخوان از کرمان اهدا شد.

معرفی بهترین نمایش در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای مزین به جایزه ویژه شهید آوینی:

دیپلم افتخار و مدالیوم شهید آوینی به نمایش «باقی بقای بالی» به کارگردانی محمدرضا شاهمردی تقدیم شد.

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