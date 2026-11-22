به گزارش میراث آریا، متن اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی به این شرح است:

قابل‌توجه کارفرمایان و بیمه‌پردازان محترم: ضمن عذرخواهی به دلیل اختلال و مشکلات بوجود آمده در سامانه خدمات غیرحضوری، به اطلاع می‌‎رساند با توجه به رفع مشکلات مذکور و به‌منظور مساعدت با کارفرمایان و بیمه‌پردازانی که تاکنون موفق به انجام تعهدات قانونی خود نشده‌اند؛ استثنائا مهلت دریافت لیست و حق‌بیمه مربوط به مهرماه ۱۴۰۵ کارفرمایان و حق‌بیمه گروه‌های خاص (رانندگان و…) تا ساعت ۲۴ روز یک‌شنبه اول آذرماه (بدون جرائم تأخیر) تمدید شده است.

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