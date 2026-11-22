به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کتاب «گزارش علمی ـ آموزشی کارگاه آشنایی با صحافی سنتی برای کودکان با نیازهای ویژه» نوشته پریسا شجاعی حاصل بخشی از رویدادها و فعالیت‌های مرکز معرفی فرهنگی در حوزه کودک و میراث فرهنگی است که با هدف آشنایی کودکان با هنرهای سنتی ایران و فراهم کردن زمینه تجربه مستقیم و مشارکت عملی آنان در فعالیت‌های میراث‌محور شکل گرفته است.

این اثر به ثبت و انتقال تجربه آموزش یکی از هنرهای سنتی ایران به کودکان، با تأکید بر یادگیری از راه تجربه و مشارکت عملی می‌پردازد.

اننشار این کتاب حاصل برگزاری کارگاهی آموزشی با هدف آشنایی کودکان با هنر سنتی صحافی و آموزش گام‌به‌گام مراحل ساخت کتاب است؛ تجربه‌ای که در آن کودکان با مشارکت عملی در فرایند کار، فرصت آشنایی با مراحل و شیوه‌های سنتی صحافی و ساخت کتاب را پیدا کردند.

این کارگاه به همت مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری ،انجمن بهشتیان زمینی آریا و با مشارکت کودکان با نیازهای ویژه و همراهی و همکاری مدیریت این انجمن برگزار شد. در جریان این برنامه، کودکان با فرایند ساخت کتاب و مراحل مختلف صحافی سنتی آشنا شدند و فرصت یافتند آموخته‌های خود را در قالب فعالیتی عملی تجربه کنند.

گزارش برگزاری این کارگاه آموزشی پیش‌تر در آبان‌ماه ۱۴۰۴ در وب‌سایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده است.

این کتاب تلاشی برای ثبت و انتقال یک تجربه کاربردی آموزشی است و می‌تواند راهنمایی برای تسهیلگران، مربیان و فعالان حوزه کودک باشد تا با بهره‌گیری از روند اجرایی، روش‌ها و فعالیت‌های معرفی‌شده در آن، کارگاه‌های مشابهی برای آموزش صحافی سنتی به کودکان، به‌ویژه کودکان با نیازهای ویژه، طراحی و اجرا کنند.

در این رویکرد، آشنایی کودکان با هنرهای سنتی و میراث فرهنگی از طریق تجربه مستقیم، مشارکت و فعالیت عملی دنبال می‌شود؛ فرصتی برای یادگیری، تجربه خلاقیت و برقراری ارتباط با بخشی از میراث فرهنگی و هنری ایران.

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