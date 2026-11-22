به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی گروه مستند روایت فتح، دوربین مجموعه مستند «آن دوازده روز» قصه آن مردم زیبا را تماشا می‌کند که وقت بارش موشک‌ها دست‌های هم را سفت‌تر فشار دادند؛ چشم‌هایشان نگران‌تر شد برای هم؛ عاشق‌تر شدند به هم و جان دادند برای هم، برای فردا، برای مادر وطن! آن دوازده روز قصه مردم محله زیبای ایران است، در آن دوازده روز!

عوامل مجموعه مستند «آن دوازده روز» عبارتند از:

تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: نوید سالاری مقدم، راوی: محمدحسین محمودیان، تصاویر: علی‌محمد صادقی و امیرحسین نوروزی و تهیه شده توسط گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح.

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