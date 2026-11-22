به گزارش خبرنگار میراث آریا، در پی برگزاری نشست هم‌اندیشی دبیران فرهنگ و هنر ناحیه یک یزد در دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت با موضوع معرفی تاریخ و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان در دستور کار قرار گرفت.

در نخستین جلسه از این دوره، دبیران فرهنگ و هنر با سیر تحول هنر نساجی یزد از گذشته تا امروز آشنا شدند. این برنامه با بازدید از موزه تار و پود و آشنایی با پیشینه تاریخی صنعت نساجی در یزد آغاز شد و در ادامه، انواع پارچه‌ها و منسوجات دست‌باف استان با تدریس محمد مظفری‌زاده، فعال و پژوهشگر صنایع‌دستی و مؤلف کتاب «گلیم و جاجیم»، مورد بررسی و معرفی قرار گرفت.

در این نشست، ضمن معرفی گونه‌های متنوع منسوجات سنتی و ارزشمند یزد، به بررسی جایگاه تاریخی و ظرفیت‌های میراث صنعتی نساجی استان و نقش آن در شکل‌گیری هویت فرهنگی و هنری منطقه نیز پرداخته شد.

در جریان این بازدید، دبیران حاضر به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مسائل مرتبط با آموزش درس فرهنگ و هنر پرداختند. سید علی حسینی نیز ضمن استماع نظرات و پیشنهادهای معلمان، بر ضرورت توجه به هنرهای بومی و منطقه‌ای تأکید کرد و نقش درس فرهنگ و هنر را در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان، تقویت هویت فرهنگی و ایجاد پیوند میان آموزش و میراث هنری استان حائز اهمیت دانست.

همچنین در حاشیه این برنامه، مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش از نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی یزد بازدید کرد و از نزدیک با بخشی از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و جلوه‌های هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان آشنا شد.

این دوره آموزشی با همکاری و حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و موزه تار و پود، با تدریس محمد مظفری‌زاده برگزار شد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی گامی مؤثر در راستای معرفی میراث ارزشمند فرهنگی و هنری یزد به جامعه فرهنگیان، انتقال دانش و تجربیات هنرمندان به نسل آینده و تقویت نقش نظام آموزشی در پاسداشت و ترویج هنرهای بومی و سنتی استان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/