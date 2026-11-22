به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری جشنواره بین‌المللی هنرهای ایرانی، این جشنواره با ایده‌ای نو و با هدف ارزش‌گذاری بر جایگاه دیرین رشته‌های هنری ریشه‌دار کشورمان طراحی شده و هشت رشته‌ از هنرهای تجسمی ایرانی را شامل می‌شود.



ستاد برپایی این جشنواره که قرار است نخستین دوره آن سال ۱۴۰۶ برگزار شود، آغاز به کار کرده و فراخوان و جزئیات آن به زودی و پس از معرفی دبیر و شورای سیاستگذاری، از درگاه‌ رسمی جشنواره اعلام خواهد شد.



بنیاد ایرانشناسی در راستای رویکرد علمی-پژوهشی، آموزشی و فرهنگی خود، برگزارکننده این رویداد فرهنگی هنری خواهد بود.

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