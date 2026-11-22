به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما، کارگاه آموزشی «هوش مصنوعی و کاربردهای آن در عکاسی سینما» با حضور امیر سحرخیز و به همت انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران برگزار خواهد شد.

آشنایی با این فناوری، فرصتی ارزشمند برای شناخت ابزارهای نوین، توسعه نگاه بصری و کشف ظرفیت‌های تازه در مسیر فعالیت حرفه‌ای عکاسان سینماست.

در این کارگاه، ضمن آشنایی با مفاهیم و قابلیت‌های هوش مصنوعی، به کاربردهای عملی آن در فرآیند عکاسی سینما، خلق و توسعه ایده‌های بصری و بهره‌گیری از ابزارهای نوین در خدمت خلاقیت هنری پرداخته خواهد شد.

امیر سحرخیز مدرس این کارگاه آموزشی است. او از متخصصان باسابقه حوزه فناوری سینمای دیجیتال، پس‌تولید، اصلاح رنگ و ترمیم آثار سینمایی است. او با بیش از دو دهه فعالیت تخصصی و همکاری در پروژه‌های سینمایی شاخص، از تجربه ارزشمندی در زمینه ارتقای کیفیت بصری آثار سینمایی برخوردار است.

لازم به ذکر است، شرکت در این کارگاه برای اعضای انجمن صنفی عکاسان سینما رایگان است.

حضور سایر علاقه‌مندان به عکاسی و سینما، با هماهنگی و ثبت‌نام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود.

علاقه مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۳۹۸۳۰۴۵ در ارتباط باشند.

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