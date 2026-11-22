به گزارش خبرنگار میراث‌آریا ، حمیدرضا نورانی امروز یکشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی و طبیعی خراسان رضوی اظهار کرد: این رویداد با شعار «خراسان رضوی؛ یک استان، هزار روایت گردشگری» و با هدف معرفی و بازنمایی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری شهرها و روستاهای استان برگزار شد.

دبیر رویداد و مدیر مؤسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی افزود: این رویداد در راستای شعار سال سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) با عنوان «گردشگری و هوش مصنوعی» طراحی و اجرا شد و تلاش شد با بهره‌گیری از هنر عکاسی و ظرفیت‌های فناوری‌های نوین، زمینه معرفی گسترده‌تر جاذبه‌ها و قابلیت‌های گردشگری استان را فراهم آورد.

نورانی محورهای این برنامه را شامل جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، موزه‌ها، طبیعت‌گردی و اکوتوریسم، صنایع‌دستی، غذاهای محلی، آیین‌ها و آداب‌ورسوم، میراث و گردشگری کشاورزی، مشاهیر و شخصیت‌های فرهنگی و گردشگری و همچنین ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری عنوان کرد.

در پایان این رویداد و پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه، محمد صانعی، مریم مزاری و سحر فتاح‌پور به‌عنوان سه عکاس برتر معرفی شدند.

گروه داوران را اکرم قربانی، محبوبه خورشیدی فر و امیر حسین چیت ساز تشکیل دادند و مسولیت اجرای رویداد با محمد رضا پهلوان بوده است این رویداد با هدف بهره‌گیری از هنر عکاسی در معرفی جاذبه‌های گردشگری و ثبت روایت‌های تصویری از هویت تاریخی، فرهنگی و طبیعی خراسان رضوی برگزار شد.

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