به گزارش خبرنگار میراث آریا، فراخوان حضور هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه صنایع‌دستی در ششمین نمایشگاه صنایع‌دستی دارای بسته‌بندی و هدایای سازمانی منتشر شد.این رویداد با تمرکز بر ارتقای کیفیت ارائه محصولات صنایع‌دستی، توسعه ایده‌های خلاقانه در حوزه بسته‌بندی و معرفی ظرفیت‌های این هنر صنعت در بازار هدایای سازمانی برگزار می‌شود و فرصتی برای عرضه توانمندی‌های هنرمندان و تولیدکنندگان، معرفی محصولات شاخص و ایجاد ارتباط مؤثر با سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های متقاضی هدایای فرهنگی و هنری فراهم می‌کند.

توجه به بسته‌بندی مناسب و استاندارد، یکی از الزامات مهم در توسعه بازار صنایع‌دستی و افزایش قابلیت رقابت محصولات در بازارهای داخلی و خارجی به شمار می‌رود. از این رو، برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه‌ساز پیوند میان هنرهای سنتی، خلاقیت‌های نوآورانه و نیازهای بازار مصرف باشد و به معرفی هرچه بهتر صنایع‌دستی به‌عنوان هدایایی ارزشمند، هویت‌مند و برخوردار از اصالت فرهنگی کمک کند.

بر اساس این فراخوان، مهلت ثبت‌نام و اعلام آمادگی برای حضور در نمایشگاه تا پانزدهم آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

این نمایشگاه از هفدهم دی‌ماه ۱۴۰۵ در محل موزه تار و پود یزد برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی می‌توانند با توجه به مهلت اعلام‌شده، نسبت به ثبت‌نام و مشارکت در این رویداد اقدام کنند.

انتهای پیام/