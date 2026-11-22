به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز اول آذرماه 1405 در دیدار با نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان گرمی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی شهرستان نیازمند برنامه‌ریزی و زمان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: در همین راستا، پروپوزال برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری گردشگری شهرستان تدوین شده و تشکیل دبیرخانه همایش سرمایه‌گذاری گردشگری با مشارکت تمامی دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال جاری، تاکید کرد: از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ مبلغ ۷۰ میلیارد ریال در شهرستان هزینه شده و پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز با پیشرفت مطلوب در حال اجراست که انتظار می‌رود تا پایان سال یک پروژه به بهره‌برداری برسد.

جباری ادامه داد: در راستای معرفی قابلیت‌های گردشگری شهرستان، آماده برگزاری جشنواره «سون باهار» و سایر رویدادهای گردشگری در گرمی هستیم، همچنین تدوین طرح معرفی قابلیت‌های ژئوپارک دمولی، تولید محتواهای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و آمادگی برای برگزاری تورهای آشناسازی از دیگر اقدامات مد نظر ما است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: حمایت از ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در قالب پویش «هر روستا یک اقامتگاه بوم‌گردی» به ویژه با توجه به پتانسیل‌های شهرستان گرمی، انجام می‌شود و آماده‌سازی شرح خدمات پروژه باغ‌موزه گرمی و ورود به مرحله انتخاب پیمانکار نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در شهرستان گرمی است.

انتهای پیام/