به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالمجید عربی با اشاره به برگزاری دومین بازارچه صنایع‌دستی در موزه تار و پود یزد اظهار کرد: فراهم‌کردن فرصت عرضه مستقیم محصولات، زمینه آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان را فراهم می‌کند و به ارتباط نزدیک‌تر هنرمندان با مخاطبان می‌انجامد.

معاون صنایع‌دستی یزد افزود: استفاده از ظرفیت فضاهای فرهنگی و گردشگری استان برای برگزاری بازارچه‌ها، یکی از راه‌های معرفی توانمندی‌های هنرمندان و کمک به رونق فروش محصولات صنایع‌دستی است.

او ادامه داد: بازارچه موزه تار و پود، علاوه بر عرضه آثار، فرصتی برای معرفی تنوع رشته‌ها و خلاقیت‌های هنرمندان یزدی و آشنایی بازدیدکنندگان با بخشی از ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان فراهم کرد.

عبدالمجید عربی معاون صنایع دستی و هنر های سنتی یزد با تأکید بر تداوم برنامه‌های حمایتی در این حوزه گفت: توسعه فضاهای عرضه و فروش می‌تواند به تقویت زنجیره تولید و فروش و افزایش سهم صنایع‌دستی در اقتصاد فرهنگی و گردشگری یزد کمک کند.

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