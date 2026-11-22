به گزارش خبرنگار میراث آریا، حمیده رضوی مقدم روز یکشنبه یکم آذر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ثبت رسمی تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی استان سمنان اظهار کرد: ثبت رسمی تشکل حرفه ای صنایع دستی استان سمنان با شماره ۱۰۳۷ در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۵، حاصل یک ضرورت و نیاز جدی در حوزه صنایع‌دستی استان و گامی مهم برای ایجاد انسجام، هم‌افزایی و تقویت جایگاه هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان این عرصه است.

رئیس هیئت ‌مدیره تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان سمنان با بیان اینکه صنایع‌دستی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از هویت، فرهنگ، تاریخ و میراث ارزشمند استان سمنان به شمار می‌رود، افزود: هنرمندان این حوزه با عشق، خلاقیت و مهارت خود حافظ هنرهای اصیل و بومی هستند و شایسته حمایت، توجه و فراهم شدن بسترهای مناسب برای رشد و توسعه فعالیت‌هایشان هستند.

او بیان کرد: هدف از تشکیل این تشکل ایجاد ساختاری حرفه‌ای و منسجم برای پیگیری مطالبات صنفی و تخصصی فعالان صنایع‌دستی، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان، توسعه بازار فروش محصولات، ارتقای کیفیت تولیدات، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و تقویت ارتباط میان فعالان این حوزه با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است.

رئیس هیئت ‌مدیره تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده صنایع‌دستی استان گفت: با همدلی، مشارکت و حضور مؤثر هنرمندان و فعالان این حوزه می‌توان ظرفیت‌های کم‌نظیر استان سمنان را بیش از گذشته معرفی کرد و زمینه حضور شایسته محصولات صنایع‌دستی استان در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم آورد.

او با اشاره به اینکه این تشکل متعلق به تمامی فعالان صنایع‌دستی استان است، تصریح کرد: موفقیت آن در گرو مشارکت، همراهی و همدلی اعضای این خانواده بزرگ هنری خواهد بود و حضور و همراهی هنرمندان، تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان صنایع‌دستی می‌تواند مسیر تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده را هموار کند.

رضوی مقدم ابراز امیدواری کرد با تعامل سازنده با مسئولان و دستگاه‌های متولی، زمینه اعتلای صنایع‌دستی استان، حمایت مؤثر از هنرمندان و ایجاد آینده‌ای روشن‌تر برای فعالان این عرصه فراهم شود.

رئیس هیئت‌ مدیره تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان سمنان در پایان از تمامی هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان صنایع‌دستی استان سمنان دعوت کرد با عضویت، مشارکت و همراهی در این تشکل، در مسیر توسعه، ارتقای جایگاه و تقویت ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان نقش‌آفرینی کنند.

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