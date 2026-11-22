به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی سعادتیان روز یک‌شنبه اول آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح، بخش‌های فرسوده بافت تاریخی برچیده و عملیات دیوارچینی با استفاده از آجر سنتی و خشت، متناسب با معماری بومی منطقه، انجام شده است.

معاون میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان افزود: اجرای اندود مجدد کاهگل و انجام تزئینات روی دیوارها از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در این پروژه است که با هدف احیا و حفظ اصالت معماری سنتی روستا به اجرا درآمده است.

او با اشاره به اهمیت بافت تاریخی روستای سه‌کوهه به‌عنوان یکی از جاذبه‌های ارزشمند فرهنگی و گردشگری منطقه سیستان خاطرنشان کرد: مرمت و حفاظت از این بافت تاریخی، علاوه بر صیانت از هویت معماری و فرهنگی منطقه، زمینه تقویت ظرفیت‌های گردشگری و معرفی بیشتر میراث ارزشمند این روستا را فراهم می‌کند.

سعادتیان در پایان تأکید کرد: حفاظت از بافت‌های تاریخی و صیانت از معماری بومی، از اولویت‌های حوزه میراث‌فرهنگی استان است و این اقدامات با هدف انتقال ارزش‌های تاریخی و فرهنگی به نسل‌های آینده دنبال می‌شود.

انتهای پیام/