به گزارش میراث آریا، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در تشریح شرایط استفاده از گواهینامه بین‌المللی اظهار کرد: گواهینامه بین‌المللی سند مستقلی نیست و به استناد و به اعتبار گواهینامه داخلی صادر می‌شود.

او با اشاره به مفاد قانونی این موضوع افزود: بر اساس مفاد قانونی الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علائم راه‌ها، مصوب۱۳۵۴/۱۱/۲۶ که در تاریخ ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ از طریق وزارت امور خارجه وقت به پلیس وقت ابلاغ شده است و دارندگان گواهینامه رانندگی بین المللی می‌توانند در کشورهای طرف قرارداد، به مدت یک سال رانندگی کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در ابتدا ۳۶ کشور این تفاهم‌نامه را امضاء کردند که بعدها تعداد آن‌ها به ۷۴ کشور رسید و ایران نیز جزو این ۷۴ کشور است.

سرهنگ فیروز کشیر با استناد به بند ۵ ماده ۴۱ کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها در باره دریافت گواهینامه بین‌المللی، گفت: گواهینامه بین‌المللی باید برای کسانی که دارای گواهینامه داخلی هستند صادر شود و حداقل شرایط مذکور رعایت شود. شماره گواهینامه داخلی نیز باید در گواهینامه بین‌المللی ذکر شود و گواهینامه بین‌المللی پس از انقضای مدت گواهینامه داخلی مربوطه، معتبر نخواهد بود.

او در ادامه افزود: اگر شخصی با گواهینامه داخلی کشور خود بخواهد در هر یک از این ۷۴ کشور رانندگی کند، مدت اعتبار گواهینامه ۶ ماه خواهد بود و این موضوع به تفاهم نامه‌ای که با یکدیگر منعقد می‌کنند بستگی دارد.

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