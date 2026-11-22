راحله صالحی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و آثار علمی و پژوهشی دانشجویان مرکز آموزش علمی‌کاربردی مشکات البرز، اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن در آستانه هفته کار و کارآفرینی، تلاش کردیم با برگزاری این نمایشگاه، زمینه معرفی توانمندی‌های دانشجویان و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل خانگی آنان را فراهم کنیم.

رئیس مرکز آموزش علمی‌کاربردی مشکات البرز افزود: این نمایشگاه با رویکرد معرفی ظرفیت‌های دانشجویان در حوزه اشتغال و کارآفرینی برگزار شده و بخش‌های مختلف آن به معرفی دانشجویان کارآفرین، عرضه محصولات تولیدی و نمایش آثار هنری و علمی اختصاص دارد.

صالحی با بیان اینکه یکی از بخش‌های نمایشگاه به معرفی دانشجویانی اختصاص یافته که پس از فارغ‌التحصیلی موفق به راه‌اندازی کسب‌وکار شده‌اند، گفت: در این بخش، بنرهایی از فعالیت دانشجویان کارآفرین نصب شده است تا مسیر فعالیت حرفه‌ای و دستاوردهای آنان در معرض دید سایر دانشجویان قرار گیرد.

رئیس مرکز آموزش علمی‌کاربردی مشکات البرز توضیح داد: برخی از این دانشجویان پس از پایان تحصیلات خود توانسته‌اند با استفاده از مهارت‌ها و توانمندی‌هایشان کسب‌وکار مستقلی راه‌اندازی کنند و علاوه بر ایجاد اشتغال برای خود، زمینه فعالیت و اشتغال تعدادی دیگر از افراد را نیز فراهم آورند.

او با اشاره به اهمیت معرفی چنین تجربه‌هایی در محیط‌های دانشگاهی اظهار کرد: آشنایی دانشجویان با افرادی که توانسته‌اند از مرحله آموزش و کسب مهارت به مرحله راه‌اندازی کسب‌وکار برسند، می‌تواند در شناخت مسیرهای شغلی و ایجاد انگیزه برای فعالیت اقتصادی مؤثر باشد. به همین دلیل، معرفی نمونه‌های موفق کارآفرینی یکی از بخش‌های مورد توجه ما در این نمایشگاه است.

صالحی با بیان اینکه بخش دیگری از نمایشگاه به مشاغل خانگی و صنایع‌دستی اختصاص دارد، افزود: محصولات و آثار دانشجویانی که در کنار تحصیل یا فعالیت‌های دیگر، در منزل به تولید و ارائه خدمات مشغول هستند، در این بخش به نمایش گذاشته شده است. این آثار طیف متنوعی از تولیدات هنری، صنایع‌دستی، محصولات غذایی، نقاشی، طراحی و سایر فعالیت‌های مرتبط با مشاغل خانگی را در بر می‌گیرد.

این مسئول تصریح کرد: تلاش کردیم فضایی فراهم شود تا دانشجویان بتوانند علاوه بر معرفی محصولات و آثار خود، توانایی‌هایی را که در زمینه‌های مختلف کسب کرده‌اند، به دیگران نشان دهند. این موضوع از یک سو به معرفی فعالیت‌های دانشجویان کمک می‌کند و از سوی دیگر، زمینه آشنایی سایر دانشجویان با حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و ظرفیت‌های موجود در مشاغل خانگی را فراهم می‌سازد.

رئیس مرکز آموزش علمی‌کاربردی مشکات البرز با تأکید بر اینکه آشنایی با فرصت‌های اشتغال یکی از ضرورت‌های دوران دانشجویی است، گفت: بسیاری از دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت اقتصادی و کارآفرینی هستند، اما ممکن است شناخت کافی از زمینه‌های فعالیت، چگونگی آغاز یک کسب‌وکار و ظرفیت‌های موجود برای ورود به بازار کار نداشته باشند. برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند به معرفی بخشی از این ظرفیت‌ها و آشنایی دانشجویان با تجربه‌های عملی کمک کند.

صالحی ابراز کرد: دانشجویان در این نمایشگاه با فعالیت‌هایی مواجه می‌شوند که نمونه‌های آن در محیط واقعی و با اتکا به توانمندی‌های فردی شکل گرفته است. آشنایی با این فعالیت‌ها می‌تواند نگاه آنان را نسبت به فرصت‌های شغلی گسترده‌تر کند و این تصور را که اشتغال صرفاً به استخدام در سازمان‌ها و مجموعه‌های دولتی یا خصوصی محدود می‌شود، تغییر دهد.

او افزود: یکی از اهداف ما این است که دانشجویان در کنار تحصیل، به شناسایی استعدادها و مهارت‌های خود توجه داشته باشند و بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد فعالیت‌های درآمدزا استفاده کنند. در این مسیر، معرفی مشاغل خانگی و تجربه‌های دانشجویان کارآفرین می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای آشنایی با فضای کسب‌وکار باشد.

صالحی با اشاره به نقش مراکز آموزش علمی‌کاربردی در توسعه مهارت‌های شغلی اظهار کرد: مراکز آموزشی باید در کنار ارائه آموزش، زمینه آشنایی دانشجویان با محیط کار و فرصت‌های فعالیت حرفه‌ای را نیز فراهم کنند. ارتباط میان آموزش و اشتغال زمانی می‌تواند مؤثرتر باشد که دانشجو با نمونه‌های واقعی فعالیت اقتصادی، توانمندی‌های افراد و ظرفیت‌های موجود در جامعه آشنا شود.

رئیس مرکز آموزش علمی‌کاربردی مشکات البرز خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با کارآفرینی و اشتغال می‌تواند فرصتی برای شناسایی توانمندی‌های دانشجویان، معرفی تولیدات آنان و تقویت انگیزه برای فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی باشد. امیدواریم با استمرار چنین برنامه‌هایی بتوانیم سهمی در توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از دانشجویان علاقه‌مند به ایجاد کسب‌وکار داشته باشیم.

او در پایان گفت: در صورت فراهم بودن امکانات و متناسب با ظرفیت مرکز، تلاش می‌کنیم در هر فصل نمایشگاهی با محوریت کارآفرینی و اشتغال برگزار کنیم تا دانشجویان فرصت بیشتری برای معرفی آثار، محصولات و فعالیت‌های خود داشته باشند و موضوع اشتغال و کارآفرینی به یکی از محورهای مستمر فعالیت‌های مرکز تبدیل شود.

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