به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدسعید اربابی شامگاه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در مراسم معرفی طرح‌های برتر مسابقه ساماندهی و بازآفرینی باغ ملی تیس چابهار اظهار کرد: هدف از برگزاری این مسابقه، شناسایی ایده‌های خلاقانه و تبدیل آن‌ به طرح‌های عملیاتی برای احیای یکی از فضاهای مهم تاریخی و شهری چابهار است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: پس از بررسی آثار ارائه‌ شده، خانم اتحادی به‌عنوان نفر نخست و خانم دلبری و آقای رئوف‌ سرشت به‌ترتیب به‌عنوان نفرات دوم و سوم انتخاب شدند و قرار است با نفر اول برای تکمیل طرح نهایی قرارداد همکاری منعقد شود.

او ادامه داد: طراح منتخب با حضور در محل باغ ملی تیس و بررسی شرایط موجود طرح پیشنهادی خود را تکمیل می‌کند و در این فرآیند از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای سایر برگزیدگان مسابقه نیز استفاده خواهد شد تا طرح نهایی از جامعیت و قابلیت اجرایی برخوردار باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به برنامه ایجاد موزه آثار تاریخی در محدوده باغ ملی تیس گفت: با توجه به هزینه‌های احداث یک موزه بزرگ، گزینه ایجاد فضایی به مساحت حدود یک تا ۲ هزار مترمربع با بهره‌گیری از معماری سنتی منطقه در حال بررسی است تا امکان نگهداری، معرفی و استفاده پژوهشی از آثار تاریخی فراهم شود.

اربابی ساماندهی ورودی باغ ملی تیس را از دیگر بخش‌های مورد توجه در این طرح برشمرد و بیان کرد: تملک اراضی و واحدهای واقع در محدوده ورودی و ایجاد ارتباط مناسب میان باغ، خیابان اصلی و امتداد بلوار از جمله موضوعاتی است که برای بهبود دسترسی و ارتقای سیمای شهری این محدوده دنبال می‌شود.

او با تأکید بر استفاده از ظرفیت متخصصان و صاحب‌نظران در اجرای طرح‌های شهری خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات طراحی و ایده‌پردازی برای بهسازی فضاهای عمومی، احیای محدوده‌های تاریخی و ارتقای منظر شهری ادامه خواهد داشت و تلاش می‌کنیم از توان معماران، دانشگاهیان و کارشناسان در این زمینه بهره بگیریم.

اربابی ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح بازآفرینی باغ ملی تیس، زمینه معرفی بهتر پیشینه تاریخی و تمدنی چابهار و منطقه مکران و افزایش ظرفیت‌های فرهنگی این مجموعه فراهم شود.

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