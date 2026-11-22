به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبر پور روز یکشنبه یکم آذر ماه ۱۴۰۵ گفت: نشست تخصصی بررسی موانع سرمایه‌گذاری در منطقه سد شهید شاهچراغی دامغان به ریاست علیرضا نوچه ناسار، فرماندار شهرستان دامغان و با حضور مقامات استانی از جمله معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان سمنان، مدیرعامل شرکت مدیریت و توسعه منابع آب استان، کارشناسان اداره‌کل محیط زیست، نمایندگان معاونت اقتصادی استانداری و معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان دامغان در فرمانداری دامغان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه منطقه سد شهید شاهچراغی، افزود: این منطقه از نظر پتانسیل‌های گردشگری، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارد، با این حال، با توجه به جایگاه این محدوده به عنوان تالاب و منطقه حفاظت‌شده از سوی سازمان محیط زیست، رویکرد ما در حمایت از سرمایه‌گذاران، کاملاً مبتنی بر رعایت دقیق ضوابط زیست‌محیطی است.

او با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین حاکم بر مناطق حفاظت‌شده، بیان کرد: هرگونه طرح توسعه یا فعالیت اقتصادی در این حوزه، مستلزم هم‌سویی کامل با پروتکل‌های حفاظتی است تا از آسیب به اکوسیستم منطقه جلوگیری شود.

اکبرپور در پایان تصریح کرد: هدف اصلی ما ایجاد یک تعامل سازنده میان تمامی ذینفعان است، به گونه‌ای که توسعه گردشگری و حفاظت از محیط‌زیست منطقه به صورت همزمان، علمی و در قالب طرح‌های پایدار پیش برود تا بتوانیم از ظرفیت‌های این منطقه به شکلی مسئولانه بهره‌برداری کنیم.

انتهای پیام/